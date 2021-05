Python-skaperen vil doble farten

Programmeringsspråket Python har mange gode egenskaper, men er ikke kjent for spesielt høy fart, i alle fall ikke så lenge man snakker om referanseimplementeringen CPython.

Nå kan det se ut til at det kan komme en endring på dette området. I et foredrag i forrige uke fortalte Guido van Rossum, skaperen av Python, at han håper å komme doble ytelsen i versjon 3.11 av CPython. Dette ble først omtalt av The Register.

Tilbake til røttene

– Jeg søkte hos Microsoft og ble ansatt. Jeg fikk frihet til å velge et prosjekt. Jeg valgte å gå tilbake til røttene mine. Dette er Microsofts måte å gi tilbake til Python på, skriver van Rossum i presentasjonslysbildene til foredraget.

Foreløpig har han etablert et lite team som så smått har startet på prosjektet. De er langt fra sikre på at de oppnår dobling av ytelsen, men det er det som er hovedmålet. Samtidig skal dette gjøres innenfor visse rammer, inkludert å sikre kompatibiliteten til eksisterende kode.

Mye kan bli raskere

Ifølge van Rossum vil økt CPython-ytelse kunne være nyttig for mange. Dette inkluderer dem som kjører CPU-intensive applikasjoner basert på ren Python-kode, nettsteder som er bygget i Python og brukere av ulike Python-baserte verktøy. All denne programvaren vil kjøre raskere dersom det Microsoft-ansatte teamet lykkes med målet.

Fordelene vil ikke være like store for kode som allerede er skrevet i C, som er knyttet mot I/O-operasjoner, flertrådkjøring eller kode som algoritmemessig er ineffektiv.

De siste årene er det årlig blitt gitt ut en ny versjon av Python i oktober. Python 3.10 er nå i beta og kan ventes i en stabil utgave i oktober. Dersom van Rossum og teammedlemmene sikter mot å holde denne timeplanen, vil Python 3.11 (med CPython) komme i oktober 2022.