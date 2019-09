Qbee skal gjøre det enkelt å sikre og administrere IoT-enheter. Også de gamle

ROSENHOLM, OSLO (digi.no): Det finnes enorme mengder Linux-baserte IoT-enheter i verden. I praksis dreier det seg om små servere, men hvor kvaliteten på sikkerhetsoppsettet kan være av svært varierende kvalitet, og ofte så dårlig at enheten ikke bør være tilgjengelig via internett. Det å koble dem fra nettet er likevel sjelden noe alternativ, for da får ikke eierne av enheten tilgang til dem, da enhetene ofte kan være installert på et vanskelig tilgjengelig sted.