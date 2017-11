R. Christian Torp ny generalsekretær i Den Norske Dataforening: – Vil gjøre Norge mindre

OSLO (digi.no): Den 6.november ble det klart at R. Christian Torp utnevnes som ny generalsekretær i Den Norske Dataforening (DND).

DND er Norges største IT-faglige forening – «et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere.», som de beskriver seg selv. Foreningen består av 7500 medlemmer og 500 ildsjeler.

Nyopprettet stilling

Stillingen som generalsekretær i DND er nyopprettet.

DND skriver i en pressemelding at stillingen opprettes «for å styrke virksomheten og øke tilstedeværelsen» deres.

Torp tiltrer den 1. desember, og blir da DND sin nye frontfigur. De siste fire årene har Torp arbeidet som operasjonelt ansvarlig i DND.

– For mitt vedkommende har det vært bra at styret har kjørt en solid prosess – spesielt fordi jeg kjenner Dataforeningen såpass godt som jeg gjør. Styret var tydelige på at ny generalsekretær skulle velges på grunn av gode egenskaper og ikke annet, så det har vært veldig ryddig, sier Torp til digi.no.

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg vil tiltre som generalsekretær i Den Norske Dataforening. Ved å være det beste kompetansenettverket i et digitalt Norge skal DND bidra til at Norge blir en ledende IT-nasjon. Min ambisjon er å bidra til engasjement, kompetanseutvikling og gjennomslag for foreningen, sier Torp i DNDs pressemelding.

– Vi skal øke verdien for medlemmer og samarbeidspartnere

Styreleder i Dataforeningen, Terje Wold, mener Torp har gode forutsetninger for å styrke DNDs synlighet. Foto: Lars Åke Andersen

– Torp har allerede vist evne til å engasjere medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter i privat og offentlig virksomhet, sier styreleder Terje Wold i pressemeldingen.

– Vi mener han har de beste forutsetninger for å styrke DNDs relevans og synlighet, nå ut til nye målgrupper og videreutvikle foreningen i tråd med våre målsettinger.

– Som generalsekretær vil han også være en ressurs for våre tre distriktsforeninger i sin virksomhet og utvikling rundt omkring i Norge. Vi skal øke verdien for våre medlemmer og samarbeidspartnere, og det skal bli enklere for våre ildsjeler å tilby faglige aktiviteter, sier Wold i pressemeldingen.

Vil gjøre Norge litt mindre

– Hvordan blir utviklingen til DND videre?

– Vi har en gjeldende strategi som skal gi mye tydeligere verdi, både tilbake til ildsjeler, men også bedriftene de jobber i. Fordi vi er uavhengige, kan vi stille spørsmål eller ta tak i saker uten at andre stiller spørsmål om vår motivasjon, sier Torp til digi.no.

– Vi kommer også til å jobbe mer med å samle kunnskapen mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og mindre steder. Mange miljøer blir ofte begrenset til sitt nærområde.

– For eksempel i offshore-industrien ser vi at mange har arbeidsmåter og verktøy de tenker at er unikt for deres situasjon.

– Men så tar de med verktøyene og prosessene sine inn på konsernfastlandet og andre bransjer, og da oppdager man at det er overlapp på så mange områder.

– Det forbauser meg hvor lite mange aktører snakker med hverandre. Så det er noe av det jeg også kommer til å jobbe med: Å forsøke å gjøre Norge litt mindre, sier Torp.

– Andre aktører som Abelia, Virke og IKT-Norge gjør en kjempejobb for sine medlemmer. Jeg kommer til å jobbe veldig med å ta det et skritt videre. Min visjon er at DND skal være en samlende aktør med et tydelig Norges-perspektiv, sier Torp.

– Norge har så fantastisk potensiale. Det er mange solide aktører som har fokus på IT. Mitt personlige mål er å virkelig bidra til at Norge blir verdens ledende IT-nasjon, både i offentlig og privat, sier Torp.

Lære av hverandre på nøytrale arenaer

– Vi representerer fagpersoner. Vi skal mye tydeligere jobbe med å synliggjøre de som er fantastisk dyktige, og verdien av å få konkurrenter sammen på nøytrale arenaer for å gjøre hverandre bedre, sier Torp.

Han mener at samarbeid må til for å lykkes med en del av dette.

– Det er med fokus på samarbeid jeg kommer til å prøve å nå det målet. Flere av aktørene er medlemmer både hos oss og de andre. For meg blir det et felles løft for hele bransjen, sier Torp.

– Et annet mål er at alle skal føle at den tiden de legger i Dataforeningen utgjør et plussregnestykke – ikke nødvendigvis økonomisk, men på andre måter.

– Vi skal ikke gå inn på det området IKT-Norge er glimrende på, som er særlig fagforeningsaktivitet. Vi skal fokusere mye på IT-faget i seg selv, og representere faget bredere enn hittil, sier Torp.

Satser mer på å dokumentere IT-Norges historie

Torp mener at det ikke nødvendigvis finnes én løsning på alt, men at det er mange sannheter på fagområdet.

– Når ulike fagpersoner er uenige liker jeg at de setter seg ned og diskuterer heftig seg imellom – gjerne med publikum. De gangene jeg har gjort koblet de uenige fagpersonene sammen hittil, har jeg sett at de holder kontakten videre, sier Torp.

– Vi har blant annet hatt arrangementet «Fredag morgen hos DND». På de 11 samlingene vi har hatt, har vi hatt nesten 4500 deltakere – halvparten på streaming. Vi vil fortsette med dette.

– Vi har begynt å ta tak i de temaene vi mener man bør diskutere åpent, som flest mulig bør ha mer kunnskap om og involvere seg i.

– Noe jeg kommer til å videreføre mye tydeligere til neste år er en liten del av det som blir min jobb: Tre ganger hittil i år har jeg testet ut det vi kaller «Sofapraten med IT-pionerer».

– Og vi kommer til å satse mye mer på å dokumentere IT-bransjen med lange intervjuer sammen med publikum med slike arrangementer. Det er mange historier som har blitt glemt, som jeg ønsker å synliggjøre.

– Vi ser også at leverandørene er veldig interessert i å få dokumentert IT-historien i Norge – og vi kan lære av historie, sier Torp.

Les også vår sak om og se videoopptak av samtalen med Dag Belsnes, som var gjest i «Sofapraten» hos Dataforeningen: – Det har ikke skjedd særlig nytt innenfor programmering siden 60-tallet (Ekstra)

– Vil prøve å ha det ganske morsomt

– Kommer dere til å utfordre IKT-Norge fremover?

– Jeg mener at vi aktørene som finnes utfyller hverandre veldig bra. For eksempel er Heidi Austlid og hennes kollegaer glimrende på å fremsnakke leverandør-industrien. Det hadde blitt feil om vi skulle rote oss inn i det, for da forsvinner den nøytraliteten som er veldig viktig for oss.

– Det er mange gode saker som de andre aktørene er veldig markante. Noen av sakene vil de med stor sannsynlighet få støtte fra oss på.

– Dette kommer frem tydeligere når jeg går inn i stillingen 1. desember. Det er ingen bombe at vi er en av de som støtter for eksempel gode initiativer til IT i skolen og den type prioriteringer, sier Torp.

– Kommer dere til å for eksempel begynne med bransjeundersøkelser?

– Vi har mange ideer og ting vi har hatt lyst til å ta tak i, men har måttet gjøre visse prioriteringer. Hvis – eller når – vi setter i gang med noe slikt, blir det for å støtte opp undersøkelsene som allerede eksisterer, og stille de spørsmålene som ikke har blitt stilt allerede, sier Torp.

– Vi vil også så langt det lar seg gjøre prøve å ha det ganske morsomt. Det er mange som har tøffe jobber med mye press, og hvis vi kan lage flere arenaer hvor faget er i sentrum, men hvor man senker skuldrene og kan få inspirasjon for faget sitt – og sitte og glise og kose seg mens de lærer, er det ingenting bedre enn det, sier Torp.