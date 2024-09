Radioer som eksploderte i Libanon, har logoen til japansk leverandør

Toveiskommunikasjonen, populært omtalt som walkietalkier, var også merket med «Made in Japan», ifølge bilder.

Icom, som er notert på børsen i Tokyo, opplyser at selskapet gransker det faktum at enhetene som eksploderte, hadde deres logo på seg. De kommer til å gå ut med oppdatert informasjon når den er tilgjengelig, ifølge en uttalelse.

– Det er ikke mulig å bekrefte at radioproduktet angivelig koblet til eksplosjonene i Libanon ble levert av selskapet vårt, heter det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Antall svindelforsøk har eksplodert. Slik kan den økonomiske kriminaliteten stoppes

Videre opplyser selskapet at de aktuelle radioene gikk ut av produksjon for rundt ti år siden, samt at batteriene som trengs for drift, heller ikke lages lenger.

Ifølge Libanons helsedepartement ble 20 personer drept og 450 såret da kommunikasjonsutstyr tilhørende den libanesiske Hizbollah-gruppen for annen dag på rad eksploderte onsdag.

Tirsdag dreide det seg om personsøkere. Da ble minst tolv personer drept og nærmere 3000 ble såret.

De håndholdte radioene skal angivelig ha blitt kjøpt inn av Hizbollah for fem måneder siden, omtrent på samme tidspunkt som da de kjøpte personsøkerne.