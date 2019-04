Radiosender skyter nettverk til digitaliserte oppdrettsanlegg

SENDER VIA SLIKE: Knut Morten Ullaland i Industridata med et eksemplar av antennene de bruker til å skyte nettverk til vanskelig tilgjengelige steder der oppdrettsnæringen holder til. Oppdrettsnæringen er inne i en fase med digitalisering, og trenger stadig bedre båndbredde for å betjene avansert overvåkningsutstyr både under og over havoverflaten.

(Jørn-Arne Tomasgard)