Ram prisøkning på RAM

– Prisøkningen har vært helt vanvittig, sier daglig leder Oskar Garnes i Greencom til E24.

Ifølge Garnes kostet et sett med 32 GB DDR5-RAM omtrent 1.000 kroner i starten av oktober. Nå er prisen nærmere 4.000 kroner.

– Det meste av økningen kom i slutten av oktober og i løpet av november. Jeg har aldri sett RAM stige så raskt før, sier han til avisen.

DDR5-RAM er den nyeste og raskeste typen datamaskinminne.

Komplett bekrefter den bratte prisutviklingen.

– Prisene økte med nesten 200 prosent over natten. Det var voldsomt, selv om vi visste noe var på vei, sier kommunikasjonsdirektør Daniel Hauan i Komplett til E24.

Ifølge Hauan er forklaringen enkel: Enorme mengder RAM kjøpes opp av KI-selskaper.

– Vi skal kjøpe RAM til forbrukere, mens Mark Zuckerberg, Elon Musk og Sam Altman står på den andre siden og byr på de samme brikkene. Det høres surrealistisk ut, men det er realiteten, sier han til avisen.

Hauan tror prisøkningen vil slå inn i PC-markedet for fullt neste år.