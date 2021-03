Rapport: 2020 var et ekstremår for datainnbrudd

2020 var et «annus horribilis» for veldig mange, og ikke bare som en direkte konsekvens av covid-19-pandemien. Ifølge analyseselskapet Canalys var 2020 også det verste året med tanke på datainnbrudd. Dette til tross for at investeringene i IT-sikkerhet økte med 10 prosent i løpet av året.

Ifølge Canalys ble det stjålet flere dataposter i 2020 enn i de 15 foregående årene sammenlagt, mer enn 30 milliarder til sammen. Tallet er dog basert på rapporterte datainnbrudd. Det må antas at det er store mørketall.

I tillegg til at antallet datainnbrudd var omtrent dobbelt så høyt i 2020 som i 2019, har også den gjennomsnittlige mengden av kompromitterte dataposter per innbrudd vokst betydelig det siste året.

– Truer gjenopprettelsen av økonomien

Det antas at noe av årsaken til at mengden av innbrudd har økt, er omstillingen til obligatorisk hjemmekontor som mange virksomheter var nødt til å gjøre våren 2020. I andre tilfeller har virksomheter måtte ta i bruk nye måter å videreføre forretningen sin på. I begge tilfeller kan dette ifølge Canalys ha skjedd så raskt at det har gått på bekostning av IT-sikkerheten, noe IT-kriminelle i alle kategorier var raske med å utnytte.

Størrelsen på datainnbruddene vokste kraftig i fjor. Illustrasjon: Canalys

– Cybersikkerhet må være både i front og sentrum av digitale planer. Ellers vil det skje en masseutryddelse av virksomheter, noe som vil true gjenopprettelsen av økonomien etter covid-19, sier Matthew Ball, sjefanalytiker i Canalys, i en pressemelding.

– Et bortfall av fokus på cybersikkerhet har allerede store ettervirkninger og resulterer i en økning i den nåværende datainnbruddskrisen og akselererer ransomware-angrepene, mener Ball.

Sterk skyvekst

2020 og alt det som året brakte med seg, førte ifølge Canalys til sterk vekst på en rekke IT-relaterte områder. Omsetningen av nettskybaserte infrastrukturtjenester (IaaS) vokste med 33 prosent, mens nettskybasert programvarevaretjenester (SaaS) vokste med 20 prosent i 2020.

Mange leverandører av videomøtetjenester opplevde sterk vekst. Dette inkluderte Zoom, som økte omsetningen med mer enn 300 prosent. Omsetningen knyttet til Microsoft Office 365 og Salesforce skal ifølge Canalys ha vokst med et tosifret antall prosent.

Utskifting av maskinvare

I 2020 snudde også den langvarige nedgangen i PC-salget. Veksten var ifølge Canalys på 17 prosent, og det er ventet ytterligere vekst i år.

Logitech skal ha meldt om rekordsalg av webkameraer, med en vekst i omsetningen på 138 prosent de siste fire kvartalene. Trolig er langt fra alle fornøyde med kvaliteten på, eller plasseringen av, det innebygde kameraet i deres bærbare PC. Dette førte til at prisen på mange slike produkter føk i været.

Det samme kan nok sies om wifi-ruterne mange har hjemme. Disse har vært tilstrekkelig til fritidsbruk, men kanskje ikke når hele familien har måttet bruke videomøtetjenester i jobb- eller skolesammenheng.