Rapport: Google planlegger sensurert søketjeneste i Kina

Våren 2010 flyttet Google den kinesiske utgaven av selskapets søketjeneste til Hong Kong, delvis for å omgå kinesiske krav om sensur. Men en annen viktig årsak til at Google gjennomførte flyttingen akkurat da, var Operation Aurora, et dataangrep som rammet blant annet Google i slutten av 2009. Det resulterte også til at Google la ned det meste av virksomheten i landet.

Går man inn på den kinesiske utgaven av Googles søketjeneste og forsøker å klikke på noe, blir man straks ledet videre til Hong Kong-utgaven. Men denne utgaven er i liten grad tilgjengelige for kinesiske innbyggere på grunn av «Den store kinesiske brannmuren».

Sensurert søketjeneste

Nå kan det se ut til at Google igjen ønsker å tilby selskapets søketjeneste i Kina, på en måte som kan godkjennes av kinesiske myndigheter. Dette skriver The Intercept, som skal ha fått tilgang til interne dokumenter hos Google, samt snakket med ikke navngitte personer med kjennskap til planene.

De kinesiske myndighetenes sensurkrav har ikke svekket siden 2008, så det Google i så fall skal tilby, er ifølge The Intercept en søketjeneste som svartelister nettsteder og søkeord som handler om slik som menneskerettigheter, demokrati, religion og fredelig protester. Altså ideer som de kinesiske styresmaktene misliker.

Android-apper

Prosjektet skal ha kodenavnet «Dragonfly«. Det skal ha kommet i gang våren 2017 og for alvor fått opp farten etter et møte mellom Google-sjef Sundar Pichai og et høytstående representant for de kinesiske myndighetene. Dette møtet skal ha funnet sted i desember i fjor.

Ifølge The Intercept er det, i alle fall i første omgang, ikke webutgaven av søketjenesten som skal tilbys i Kina, men en egen Android-app som i dokumentene omtales som «Maotai» and «Longfei».

Det er ventet at den ferdige versjonen av appene vil bli lansert innen seks til ni måneder, dersom de godkjennes av kinesiske myndigheter.

Interne bekymringer

Det skal bare være noen hundre personer hos Google som har kjennskap til Dragonfly-prosjektet. I alle fall én av disse er blant kildene til The Intercept. Vedkommende forteller om bekymringer knyttet til Googles tilknytning til slik sensur.

– Jeg er imot at store selskaper og myndigheter samarbeider om undertrykkelse av folk, og mener at innsyn i det blir gjort, er i offentlig interesse, sier kilden til The Intercept.

Kilden frykter at det som nå gjøres av Google i samarbeid med Kina, kan bli en mal for mange andre land.

Til Reuters sier en ikke navngitt kinesisk tjenesteperson, som skal ha bekreftet at det er kontakt mellom Google og Cyberspace Administration of China angående en slik søketjeneste, at prosjektet ikke har blitt autorisert av de kinesiske myndighetene og at det er svært usannsynlig at en slik tjeneste vil bli tilgjengelig i år.

Kraftig kritikk

– Det vil være en mørk dag for friheten på internett dersom Google har gitt etter for Kinas ekstreme sensurregler for å oppnå tilgang til markedet. Det er umulig å se hvordan en slik handling er kompatibel med Googles «Do the right thing«-motto, og vi ber selskapet om å skifte kurs, sier Patrick Moon, en Kina-forsker hos Amnesty International som også er intervjuet av The Intercept, i en pressemelding fra arbeidsgiveren.

– Det vil være et grovt angrep på informasjonsfriheten og internettfritheten dersom verdens største søkemotor går til slike tiltak. Ved å sette fortjeneste foran menneskerettigheter vil Google sette en forferdelig presens og gi de kinesiske myndighetene en seier, fortsetter Moon.

Han mener det dermed også er grunn til å stille spørsmål om hvordan Google vil sikre brukernes privatliv.

– Vil Google legge seg på rygg og overlevere persondata dersom kinesiske myndigheter ber om det?, spør han.

Kastrert

Nyheten om en sensurert utgave av Googles søketjeneste skal også ha vekket oppmerksomhet blant kinesiske nettbrukere, som diskuterer den i kinesiske, sosiale medier.

Reuters siterer én som mener at det er bedre å fortsette å hoppe over brannmuren, typisk ved hjelp av VPN-tjenester.

– Jeg foretrekker å ikke ha den framfor å bruke en kastrert versjon, skriver vedkommende ifølge Reuters.

Google skal ikke ha villet uttale seg om de påståtte planene.