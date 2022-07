Virkelig sikre IT-systemer har ingen nettverkstilgang, og i alle fall ikke tilgang til internett. Dette dreier seg om et fysisk skille som ofte kalles for «air-gap». Selv om angripere etter mye innsats har greid å plante skadevare i slike systemer – Stuxnet er et kjent tilfelle – så skal det enda mer til for å hente data ut av disse datamaskinene.

SATAn

Nå har en sikkerhetsforsker ved Ben-Gurion-universitet i Israel, Mordechai Guri, avdekket at det er mulig å bruke radiosignaler som SATA-kabler i en datamaskin genererer i flere frekvensbånd, inkludert 6 GHz, til å overføre data via wifi. Dette kan gjøres ved å benytte vanlige, ikke-privilegerte lese- og skrivekommandoer. SATA-kabler brukes til å koble lagringsenheter som harddisker og SSD-er til systemet.

Dette demonstreres i videoen nedenfor. Guri har gitt angrepet navnet SATAn. Trolig var Bleeping Computer først med å omtale forskningen.

Krevende

For at en angriper skal kunne utnytte denne muligheten til eksfiltrering av data, må angriperen først ha greid å infisere den aktuelle datamaskinen med en skadevare som utnytter de nyoppdagede mulighetene. Dette anses i seg selv som svært vanskelig, men ifølge Guri har det blitt gjort i flere tilfeller de siste 10-12 årene.

I tillegg må angriperen også ha infisert en PC eller annen enhet med wifi-støtte, som befinner i umiddelbar nærhet av det frakoblede systemet – helst godt under en meter unna, for signalstyrken er ikke særlig høy.

Også dette kan være krevende å få til.

Jamming

I forskningsrapporten skriver Guri – som har utført mange lignende prosjekter tidligere (blant annet med syngende kondensatorer i strømforsyningen) – også om mottiltak som kan tas i bruk for å gjøre det enda vanskeligere å utnytte denne sårbarheten.

Mange datamaskiner benytter fortsatt SATA-kabler for tilkobling av lagringsenheter. Foto: Atea

Blant annet er det mulig å installere en spesiell driver som detekterer unormale lese- og skriveoperasjoner og som varsler om dette. Det er også mulig å jamme signalet ved hjelp av en ekstern enhet eller ved at systemet utfører vilkårlige lese- og skriveoperasjoner når mistenkelige operasjoner detekteres. Det sistnevnte kan dog få konsekvenser for ytelsen til systemet og resultere i mer slitasje på lang sikt.