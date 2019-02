Rapport til kunnskapsministeren: Det mangler IT-kompetanse

Holden-utvalget har overlevert sin andre delrapport til kunnskaps– og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalgets oppdrag er å finne ut hva slags utdanninger Norge trenger og hvor stor kapasitet utdanningene skal ha. Det ledes av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Utvalget løfter i denne rapporten fram åtte utfordringer for kompetansepolitikken. Noen av utfordringene har vært høyt på dagsorden de siste årene, som blant annet behovet for etter– og videreutdanning i arbeidslivet, mens andre har fått mindre oppmerksomhet foreløpig, sier Sanner.

Mangel på IT-kompetanse: 5 ting som gjør at folk blir i jobben

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Utvalget trekker fram flere problemområder i sin andre delrapport:

Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse– og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg.

Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes.

Relevant kompetanse for arbeidslivet bør bli bedre i mange høyere utdanninger.

Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse.

I tillegg trekker utvalget frem at det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og som ikke får en stabil tilknytning til arbeidslivet. Det er også mange arbeidstakere som ikke tar kurs og videreutdanning.

Norge får egen IT-minister: – Det må bli fokus på gjennomføringskraft og gevinster

Håper regjeringen hører

Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge har tidligere gjort kompetansekartlegginger som viser at IT-kompetanse er etterspurt.

– Vi er veldig glad for at Holden-utvalget anerkjenner behovet for at flere må få styrket sin digitale kompetanse, både for de som er utenfor og inne i arbeidslivet. Digital kompetanse må gjennomsyre all etter– og videreutdanning, sier Austlid.

Hun mener at regjeringen må få på plass flere studieplasser innen IT, bedre kvaliteten på de eksisterende studiene, få koding inn i skolen og digitalisere alle profesjonsstudier.

– Vi forventer nå at Holden-utvalgets råd lyttes til av Regjeringen. Det er helt nødvendig for at den nye digitaliseringsministeren skal lykkes og for en bærekaftig og trygg samfunnsutvikling, sier Austlid.

Utvalget ble oppnevnt av daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i mai 2017. Dette er utvalgets andre rapport. Her kan du lese den første.