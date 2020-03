Rapport: Verdens datasentre bruker langt mindre strøm enn påstått

Til tross for at vi bruker nettsky- og internettbaserte tjenester som aldri før, noe som har ført til at det spretter opp nye, gigantiske datasentre både her og der, er det ikke slik at den elektriske energien disse datasenterne krever, har vokst i samme tempo.

Det har blitt beregnet at verdens datasentre nå står for rundt 1 prosent av det globale elektrisitetsforbruket.

Ifølge en rapport som ble publisert i Science i forrige uke, skrevet av fem forskere ved fire ulike universiteter og forskningsinstitusjoner i USA, vokste ikke det totale energiforbruket til verdens datasentre med mer enn 6 prosent i løpet av perioden 2010 til 2018, til tross for at regnekraften til verdens datasentre har vokst med rundt 550 prosent. Internettrafikken skal i samme periode ha blitt 11 ganger så stor.

Forenklet ekstrapolering

I rapporten, som bare delvis er tilgjengelig uten betaling, heter det at flere mye siterte analyser hevder at energien brukt av verdens datasentre har blitt doblet det siste tiåret, og at den vil tre- eller firedobles det neste tiåret, parallelt med den ventede veksten i datasenterkapasiteten.

Forfatterne av den nye rapporten i Science mener at slik ekstrapolering, basert på forventet etterspørsel, ikke tar høyde for nyere teknologitrender som gjør at regnekraft kan leveres mye mer energieffektivt. For datasenterlandskapet endret seg dramatisk i forrige tiår.

Siden 2010 har svært mye av dataprosesseringen blitt flyttet fra tradisjonelle datasentre som i stor grad har vært eid og driftet av virksomheter som ikke er teknologibedrifter, til nye, gigantiske nettskydatasentre som er langt mer effektive.

Forskerne av rapporten oppgir ifølge New York Times at 79 prosent av all databehandling i datasentre ble utført i lokale datasentre i 2010. Åtte år senere sto nettskydatasentre for 89 prosent av databehandlingen som ble utført i datasentre.

Langt bedre utnyttelse av ressursene

I «gammeldagse» on-premise-løsninger uten særlig grad av virtualisering, har man veldig liten utnyttelse av CPU-er og andre ressurser, mens man i moderne nettskydatasentere gir hver applikasjon eller kunde bare den kapasiteten de trenger til enhver tid, og dermed får mye høyere totalutnyttelse. Ting skaleres etter behov, så hver kunde bruker akkurat det de trenger, i stedet for at hver kunde har et eget datasenter med lav CPU-utnyttelse det meste av tiden. For man må jo ha en del ekstra å gå på, for å ta unna toppene.

Siden hver kunde vanligvis bare er en bitteliten del av totalen for et svært datasenter, spiller det liten rolle om trafikken til én kunde plutselig dobles. Datasenteret kan dermed vente til de når en veldig høy utnyttelsesgrad, før de trenger å bygge ut med mer kapasitet.

Konkret eksempel

Samme dag som forskningsrapporten ble publisert, kom Google med et blogginnlegg som handler om noe av det samme. Der hevder Urs Hölzle, Google direktør for teknisk infrastruktur, at Googles datasentre i gjennomsnitt er dobbelt så energieffektive som et typisk lokalt, bedriftseid datasenter, og at selskapet med samme strømforbruk som for fem år siden, kan levere rundt sju ganger så mye regnekraft.