Raser mot at datasenter får tildelt kraft: – Vi mener det er galskap

Northern DC har fått tildelt 50 megawatt med kraft av Statnett og Kystkraft til å drive et datasenter i Sørfold i Nordland. Det får næringslivstopp til å rase.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Vi mener det er galskap å tilrettelegge for så store kraftuttak når det kunne gått til annen type industri og etableringer som skaper langt større ringvirkninger, sier administrerende direktør Einar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) til NRK.

Næringslivstoppen mener kraften burde gått til prosjekter som skaper flere arbeidsplasser enn det nye datasenterets mellom 20 og 30 planlagte årsverk.

I Narvik er Akers planlagte ammoniakkfabrikk satt på vent grunnet kraftmangel, sier Holmen til NRK.

Oppfyller kriterier

Næringslivstoppen anslår at kommunen går glipp av enorme inntekter som følge av prosjektstoppen.

– Vi mener at Statnett og Kystnett burde prioritert denne kraften til andre prosjekter i regionen som er moden og klar til å skape arbeidsplasser og ringvirkninger, sier Holmen til NRK.

NRK viser til en en rapport fra konsulentselskapet Thema der det går fram at det kun er 30 prosent av de som ønsker tilkopling på nettet, som får ønsket kapasitet.

Både Statnett og Kystkraft sier til NRK at de mener datasenteret oppfyller nødvendige kriterier for å få tildelt kraft.

De to har ikke lov til å skille mellom forbruk og produksjon, og må tildele kraft etter hvilke prosjekter som har høyest sannsynlighet for å bli realisert.

– Krypto er uglesett

Ordfører Gisle Hansen (Sp) i Sørfold mener etableringen av datasenteret er et godt tilskudd til kommunen. Om det bare skaper ti arbeidsplasser, er det helt topp for kommunen, sammenfatter han overfor Avisa Nordland.

Overfor NRK argumenterer Hansen blant annet med at regjeringen og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ønsker at norske data lagres innenfor Norges grenser.

– Jeg skjønner at kryptovaluta blir uglesett, men det kan være framtiden mange steder i verden. Her er det uansett snakk om datalagring i utgangspunktet. Det må da være bedre at det lagres i Sørfold enn i Taiwan, sier ordføreren til Avisa Nordland.