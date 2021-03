Redd bilen samler for mye data: Kinesiske statsansatte nektes å kjøre Tesla hvor de vil

Nesten hver tredje Tesla som ble solgt i 2020, ble solgt i Kina. Nå gjør nye restriksjoner det vanskeligere for kinesiske Tesla-eiere å kjøre hvor de vil, melder Wall Street Journal.

Det statlige direktivet som ble kjent forrige uke, legger begrensninger på hvor militært personell og ansatte ved statseide nøkkelbedrifter kan kjøre, dersom de kjører en Tesla. De får blant annet ikke kjøre inn på militært område, men de nøyaktige detaljene rundt restriksjonene er ikke klare.

Frykter Teslas kameraer

Begrunnelsen for restriksjonene er at alle kameraene og sensorene Tesla har på bilene, kombinert med dataene kinesiske myndigheter mener bilene samler inn – blant annet om hvor de befinner seg og data fra kontaktlistene til mobiltelefoner som kobles opp mot bilene, skal føre til at sikkerhetsklarerte kinesere i praksis spionerer på seg selv. Og at bilder og data fra bilene ender opp i USA.

Litt avhengig av modell har en Tesla åtte utvendige kameraer, i tillegg til innvendig kamera, 12 ultralydsensorer og radar, og er koblet til internett. Tesla solgte 147.445 biler i Kina i 2020, det er omtrent 30 prosent av det totale antall biler de leverte i fjor.

Da Tesla-sjef Elon Musk deltok på China Development Forum i Beijing sist lørdag, avviste han imidlertid ifølge finansnettstedet Bloomberg at Tesla samler inn data for andre, og sa at selskapet kom til å bli stengt ned overalt, dersom de skulle bruke teknologien sin til å spionere.

Svar på Huawei-restriksjoner?

Ikke alle tror de kinesiske tiltakene mot Tesla skyldes reell spionasjefrykt. Analytikere nyhetsbyrået Reuters har snakket med, mener i stedet at dette kan være et svar på Vestens restriksjoner mot telekom-giganten Huawei. Det blir også påpekt at timingen for utspillet kan ha vært påvirket av at kinesiske og amerikanske myndigheter møttes til samtaler i Anchorage, Alaska i forrige uke – for første gang etter at Joe Biden tiltrådte som USAs president.

Restriksjonene som er blitt kjent nå, er ikke de første signalene på at kinesiske myndigheter har fått et litt mer anstrengt forhold til Tesla enn de hadde da bilprodusenten i 2019 startet opp sin første fabrikk utenfor USA, i Shanghai.

I februar måtte Tesla i møte med kinesiske myndigheter etter rapporter om batteribranner, tilfeller av ukontrollert akselerasjon og problemer med den trådløse oppgraderingen av bilens programvare.

Tesla måtte også sende ut en offentlig beklagelse etter at en video skulle ha vist Tesla-ansatte som påsto at en av bilene deres var blitt skadet på grunn av en feil ved det kinesiske strømnettet.