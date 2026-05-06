Regjeringen gjør kraft-endring: Rammer datasentre 

– Vi tar grep, og oppdaterer nå forvaltningspraksis i tråd med utviklingen i datasenternæringen, og for at praksis skal være mer i tråd med hensynet bak konsesjonskraftordningen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

– Datasentre har et stort kraftbehov og blir stadig større. Konsesjonskraftordningen var aldri ment for å gi kraftkommuner insentiver til å etablere enkelte næringer fremfor andre, sier han.

Står fritt

Vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven pålegger i dag konsesjonshavere å avstå inntil 10 prosent av strømmen de produserer til berørte kommuner.

Kommunene har fritt kunnet benytte denne rimelige konsesjonskraften til «alminnelig forsyning», men ikke til kraftkrevende industri eller treforedling.

I 2018 konkluderte Energidepartementet med at datasentre skal regnes inn under «alminnelig forsyning», men det var før man innså hvor kraftkrevende slike sentre ville bli.

Interessen for å etablere datasenter har siden økt kraftig, og sentrene har blitt betydelig større.

Ny vurdering

Energidepartementet har derfor gjort en ny vurdering og konkluderer med at det ikke lenger er naturlig å definere datasenter som alminnelig forsyning.

Dette kan få følger for kommuner som planlegger å bli vertskommuner for datasentre. For kommuner som alt mottar konsesjonskraft med grunnlag i forbruk fra etablerte datasentre, planlegges det en overgangsordning.

– Hodeløs politikk

– Det er veldig godt nytt at regjeringen endelig gjør noe med den hodeløse politikken til Solberg-regjeringen om å gi datasentre billig konsesjonskraft, og la slike snike i køen foran annen industri, sier Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug.

– Forhåpentligvis svekker dette noe av utbyggingspresset fra internasjonale tek-giganter i kraftkommuner, sier hun.

SV mener også at regjeringens beslutning er et skritt i riktig retning.

– Den ukontrollerte etableringen av datasentre er en trussel for all industri i Norge, sier partiets nestleder Lars Haltbrekken.

– Nå må regjeringen komme på banen med et konsesjonssystem slik at en sentral myndighet får bestemme hvilke datasenter som skal bygges, hvor de skal bygges og stille miljøkrav til dem, sier han.