energipolitikk

Regjeringen gjør kraft-endring: Rammer datasentre 

Strøm til datasentre skal ikke lenger defineres som «alminnelig forsyning», har regjeringen besluttet. Det vil få følger for flere kraftkommuner.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier at datasentre fortsatt regnes som kritisk digital infrastruktur. Arash A. Nejad
NTB
6. mai 2026 - 12:35

– Vi tar grep, og oppdaterer nå forvaltningspraksis i tråd med utviklingen i datasenternæringen, og for at praksis skal være mer i tråd med hensynet bak konsesjonskraftordningen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

– Datasentre har et stort kraftbehov og blir stadig større. Konsesjonskraftordningen var aldri ment for å gi kraftkommuner insentiver til å etablere enkelte næringer fremfor andre, sier han.

Står fritt

Vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven pålegger i dag konsesjonshavere å avstå inntil 10 prosent av strømmen de produserer til berørte kommuner.

Kommunene har fritt kunnet benytte denne rimelige konsesjonskraften til «alminnelig forsyning», men ikke til kraftkrevende industri eller treforedling.

I 2018 konkluderte Energidepartementet med at datasentre skal regnes inn under «alminnelig forsyning», men det var før man innså hvor kraftkrevende slike sentre ville bli.

Interessen for å etablere datasenter har siden økt kraftig, og sentrene har blitt betydelig større.

Ny vurdering

Energidepartementet har derfor gjort en ny vurdering og konkluderer med at det ikke lenger er naturlig å definere datasenter som alminnelig forsyning.

Dette kan få følger for kommuner som planlegger å bli vertskommuner for datasentre. For kommuner som alt mottar konsesjonskraft med grunnlag i forbruk fra etablerte datasentre, planlegges det en overgangsordning.

– Hodeløs politikk

– Det er veldig godt nytt at regjeringen endelig gjør noe med den hodeløse politikken til Solberg-regjeringen om å gi datasentre billig konsesjonskraft, og la slike snike i køen foran annen industri, sier Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug.

– Forhåpentligvis svekker dette noe av utbyggingspresset fra internasjonale tek-giganter i kraftkommuner, sier hun.

SV mener også at regjeringens beslutning er et skritt i riktig retning.

– Den ukontrollerte etableringen av datasentre er en trussel for all industri i Norge, sier partiets nestleder Lars Haltbrekken.

– Nå må regjeringen komme på banen med et konsesjonssystem slik at en sentral myndighet får bestemme hvilke datasenter som skal bygges, hvor de skal bygges og stille miljøkrav til dem, sier han.

Les også:

