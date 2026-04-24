Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16

– Dette har jeg tenkt på siden dag én som statsminister, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Sammen med barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) og digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) har han benket seg rundt spisebordet til Aksel og Marianne Faanes Persson og deres to barn, Eiril (12) og Birk (7).

Familien brukes som springbrett for å lansere det regjeringen har jobbet med i lang tid, nemlig en aldersgrense i sosiale medier.

– Nå kommer loven, sier Støre.

Lovforslaget blir lagt fram for Stortinget innen utgangen av året. Sier et flertall av de folkevalgte ja, kan loven bli innført utpå året neste år.

Fikk klar beskjed

Aldersgrensen i loven blir 1. januar det året man fyller 16.

Det betyr at ungdom må vente til 10. klasse før de kan boltre seg i sosiale medier som Instagram, Tiktok og Snapchat.

Hensikten med loven er først og fremst å hindre at barn blir påvirket av avhengighetsskapende algoritmer og manipulerende reklame, eller at de blir «groomet» eller forsøkt rekruttert av kriminelle.

Ifølge Støre er det urettferdig å forvente at en barnehjerne skal kunne stå imot en utvikling som noen av verdens beste datahjerner står bak.

Han peker også på at i høringsrunden i fjor, der det kom mer enn 8000 svar, fikk regjeringen klar beskjed fra norske foreldre:

– De forventer at vi politikere tar grep.

– Trygghet for våre barn og unge er en av de viktigste satsingene i regjeringens plan for Norge, legger han til.

– Viktig signal

Fra ekteparet Aksel og Marianne Faanes Persson får han helhjertet støtte.

– Dette er et kjempebra første steg. Loven sender et viktig signal, sier Aksel.

– For oss foreldre blir loven et fint verktøy, som kan gjøre det lettere å stå imot press, mener Marianne.

Eiril, som fyller 13 til sommeren, er derimot litt mer tvilende. Hun hadde gledet seg til å få lov til å bruke plattformene.

– Nå må jeg vente enda tre år. Det er litt irriterende, sier hun til NTB.

– Vår tids røykelov

– Dette blir vår tids røykelov, sier Vågslid, som har vært ansvarlig for selve utformingen av loven.

– Bruk av sosiale medier, med evighetsscrolling og mangel på fysiske aktiviteter, er også et folkehelseproblem. Spørsmålet for oss har vært hvordan vi kan sikre at unge som vokser opp i dag, blir robuste i møte med det digitale samfunnet de skal være en del av.

I det opprinnelige lovforslaget gikk regjeringen inn for en aldersgrense på 15 år, basert på fødselsdato. Dette er nå endret til det året man fyller 16.

– Vi ville unngå at unge i samme årskull blir forskjellsbehandlet og holdt utenfor, forklarer Vågslid.

Mye gjenstår

Det blir tilbyderne av sosiale medier som får ansvar for å sikre effektiv aldersverifisering.

– Barn og unge skal ikke ha ansvaret alene for å holde seg unna plattformer de ikke har lov til å bruke. Det ansvaret ligger hos selskapene som tilbyr tjenestene, sier Tung.

En EU-utviklet app for alderskontroll på nettet er allerede klar til bruk, kunngjorde EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen nylig.

Men nøyaktig hvordan loven skal håndheves, er ennå ikke klart. Dette ligger nemlig inn under EUs digitale tjenestedirektiv (DSA) og markedsdirektiv (DMA), som regjeringen nå jobber på spreng med å få på plass.

En innlemmelse av de to rettsaktene i EØS-avtalen vil imidlertid bety suverenitetsavståelse til EU, ettersom det vil være EU-kommisjonen som vil stå for håndhevingen. Det gjør saken kinkig.

– Vi må finne en tilpasset løsning som speiler oppsettet til EU, sier Tung til NTB.

Norge i front

Ingen europeiske land har til nå innført en aldersgrense i sosiale medier.

Men regjeringen i Hellas foreslo nylig et forbud mot å bruke sosiale medier for barn under 15 år.

Østerrike har kunngjort at de vil innføre en aldersgrense på 14 år, mens i Frankrike har senatet vedtatt en lov om man må være 15 år for å kunne registrere seg på sosiale nettverk uten foreldresamtykke. Loven er nå sendt på EU-høring.

Australia ble det første landet i verden til å forby sosiale medier for barn under 16 år. Loven trådte i kraft i desember i fjor.