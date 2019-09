Regjeringen foreslår legitimasjonsplikt for å forhindre mobilkapring

Forslaget som nå sendes på høring innebærer at en må bruke godkjent eID for å opprette mobilavtale over internett, eller vise gyldig legitimasjon ved kjøp i butikk. I tillegg blir reglene for teleselskapene for hvordan de skal identifisere sluttbrukeren presisert. Dette gjelder både ved opprettelse og endring av avtale, for å hindre såkalt «mobilkapring».

– Falske eller mangelfulle profiler kan gjøre det vanskeligere for politiet å etterforske kriminalitet. Det er også viktig at nødetatene får korrekt informasjon om innringer ved nødanrop, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Telefonnummer brukes blant annet ofte til å gjenopprette passord. Kapring av nummeret kan dermed gi kontroll over kontoer med mye personlig informasjon som for eksempel sosiale medier, nettbank eller andre tjenester.

– Vi har sett flere eksempler på at kriminelle har lyktes med å opprette SIM-kort i falskt navn til tross for at loven stiller krav om entydig identifisering. Regjeringen foreslår derfor tydeligere krav til identifisering for å opprette eller endre telefonavtaler, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

– Når stadig flere tjenester er knyttet til mobiltelefonnummeret vårt, blir vi også mer sårbare når vi mister kontrollen over det. Nå tar vi grep for å hindre dette, sier Astrup.

Høringsfristen er 3. desember.