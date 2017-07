Regjeringen inngår samarbeid med Toppindustrisenteret. Solberg: – Det er nødvendig å jobbe for et digitaliseringsløft for norsk næringsliv

SOGNSVANN (digi.no): Regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet inngikk mandag den 3. juli en samarbeidsavtale med Digital Norway, Toppindustrisenteret AS. Målet med avtalen er å hente inspirasjon og kompetanse til arbeidet med digitalisering av offentlige tjenestetilbud. I tillegg tildelte Regjeringen det nye senteret oppdraget med å forme strategier for utvikling av norsk næringsliv.

Avtalen innebærer at Regjeringen blir medlem av Toppindustrisenteret, og ble undertegnet av næringsminister Monica Mæland og nyansatt daglig leder for senteret, Tor Olav Mørseth, i forbindelse med et arrangement ved Toppidrettssenteret på Sognsvann i Oslo. Til stede var også statsminister Erna Solberg, ledere for Kongsberg Gruppen, Lyse og Sintef, samt representanter fra norsk toppidrett.

Mener det er mange likheter mellom toppidrett og næringsliv

Har norsk næringsliv noe å lære av norsk toppidrett? Ja, mener 15 av Norges største selskaper, som har gått sammen med utdanningsinstitusjoner og næringsklynger for å jobbe etter de samme prinsippene som norsk toppidrett. Deling av kompetanse på tvers av ulike bedrifter står sentralt.