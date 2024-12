Regjeringen kritiseres for tungrodd skjemavelde for bedrifter

På forenklingsportalen til Nærings- og fiskeridepartementet er ingen av artiklene på nettsiden oppdatert siden 4. april, skriver Dagens Næringsliv.

En fersk undersøkelse blant små og mellomstore bedrifter som er medlem av NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen, viser at myndighetenes rapporteringskrav koster bedriftene 20 milliarder kroner i året å oppfylle.

De tre organisasjonene mener regjeringens forenklingsarbeid går for tregt, og at rapporteringsbyrden alene minst kan halveres.

– Vi må få opp tempoet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Et av funnene er at bedriftene må oppgi de samme opplysningene til flere offentlige instanser ettersom det ikke finnes noe system for koordinering av informasjon etatene imellom.

Fire av ti bedrifter opplever dette i høy grad, viser undersøkelsen. Over 1700 av medlemsbedriftene har svart.

– Det å kunne rapportere en og samme opplysning én gang må for eksempel være en selvfølge. Vi er tydelige på at det må ryddes opp i jungelen av et skjemavelde, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge i en pressemelding.

– Vi jobber med dette hele tiden. I det siste har vi blant annet gjort det enklere å etablere selskap digitalt, vi har forenklet skattemeldingen med flere pre-utfylte felt og vi har forenklet og digitalisert byggesaksprosessene. Dette sparer næringslivet for store summer hvert år, sier statssekretær Vegard Grøslie Wennesland (Ap) til avisen.