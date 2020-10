Regjeringen: – Russland står bak dataangrepet mot Stortinget. PST ønsker ikke å pekepå Russland ennå

Regjeringen skriver på sine sider at det skal være Russland som står bak datainnbruddet i Stortingets e-postsystemer den 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon. Sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen. Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen skriver videre at samarbeidet for å håndtere hendelsen koordineres i Felles cyberkoordineringssenter, og at de vil fortsette arbeidet med å styrke vår digitale sikkerhet nasjonalt, og styrke samarbeidet internasjonalt.

Angrepet var rettet mot e-postkontoer på Stortinget, og rammet et mindre antall ansatte og stortingsrepresentanter.

Angrepet skal ha ført til at personopplysninger kom på avveie, fordi de rammede hadde oppbevart privat informasjon på jobb-epostkontoene.

Det skal være snakk om kontonummer, personnummer og bankopplysninger, og Stortinget har sagt at de frykter at konsekvensene kan være utpressing eller misbruk av identitet og betalingskort.

Stortingspresidenten: – Uakseptabelt og svært alvorlig

– Dette er uakseptabelt og svært alvorlig, sier stortingspresident Tone W. Trøen om dataangrepet mot Stortinget som regjeringen mener Russland sto bak.

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, legger Trøen til.

PST vil ikke anklage Russland ennå

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at deres etterforskning går uavhengig av regjeringens anklage om at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget.

PST ønsker ikke å peke på Russland i den nåværende fasen av etterforskningen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.

– Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om. Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier Hugubakken.

Vil ikke si om PST har andre mistenkte

Han vil ikke svare på om PST etterforsker andre muligheter enn at det var Russland som sto bak angrepet.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor etterforskningen står akkurat nå, sier Hugubakken, som heller ikke vil si noe om hvor langt PST har kommet, eller når etterforskningen vil være ferdig.

– Etterforskningen pågår uavhengig av hva man kommuniserer politisk og blir ikke påvirket av det. Når den er ferdig vil vi gå ut med hva vi mener har skjedd, sier Hugubakken.

Må forvente nye angrep

Han er imidlertid klar på at Norge fortsatt står i fare for å bli utsatt for nye angrep, og nevner Russland og Kina som spesifikke nasjoner som kan stå bak disse.

– Det er vanskelig å si noe om hvordan trusselnivået er nå, men det vi sier, er at etterretningstrusselen mot Norge er vedvarende høy, spesielt fra stater som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina. Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken.

PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der.