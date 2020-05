Regjeringen vil styrke mobilnettet i Finnmark

Pengene skal brukes til å sikre at mobilnettene fungerer selv om strømmen blir borte på grunn av ekstremvær eller andre hendelser, opplyser distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

– Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Ett av tiltakene er å øke satsingen på mobil beredskap i Finnmark. Dette vil bidra til aktivitet og oppdrag for lokale entreprenører, samtidig som landsdelen blir bedre rustet mot at mobilnettene faller ut, sier hun.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 90 millioner kroner til utbygging av forsterket mobilberedskap til ti kommuner i Finnmark i krisepakke 3, som skal legges fram fredag.

Tiltak mot strømbrudd

– Finnmark har en sårbar infrastruktur for bredbånd- og mobilnett. Vi foreslår derfor å øke satsingen på forsterket mobilberedskap i regionen, slik at nettene også fungerer ved langvarig strømbrudd, sier Helleland.

Pengene skal fordeles mellom følgende kommuner: Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Alta.

Fra før har seks andre kommuner i Finnmark fått forsterket sin mobilberedskap, mens Kautokeino og Karasjok etter planen skal få det samme neste år. Også i andre deler av landet har mobilkommunikasjonen blitt forsterket.