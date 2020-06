Reklamefri Youtube med et punktum

Noen ganger er det overraskende enkelt å omgå hindringer. Denne uken skrev ble det kjent at det er mulig å se videoer på Youtube ved bare å sette inn et punktum i adressen, rett etter toppdomene. Altså på denne måten:

https://www.youtube.com./watch?v=GG-sPbWKoFY

Punktumet forsvinner ikke selv om man klikker seg videre til andre videoer. Fordi domenenavnet er et annet enn www.youtube.com, fungerer heller ikke cookies eller annet som i nettleseren er bundet til det egentlige domenenavnet, inkludert innloggingsstatusen. Likevel fungerer selve nettstedet.

Rotnivået

I domenenavnsystemet er . (punktum) rotnivået, altså over toppnivådomenene. Når domenenavn er oppgitt i nettadresser, er det egentlig gjengitt i reversert rekkefølge. Det til vanlig bruk sjelden nødvendig å ha med dette punktumet – som forteller at domenet er absolutt og ikke relativt til et annet domene, men det er definitivt tillatt.

Reddit-brukeren som har oppdaget dette, u/unicorn4sale, skriver at webutviklere ofte glemmer å ta hensyn til dette.

Dette gjelder også mange norske nettsteder, uten at det nødvendigvis blir annonsefritt av den grunn. Prøver du dette på Digi.no, får du en feilmelding.

Oppdagelsen har fått en del oppmerksomhet i amerikansk presse de siste dagene, så det er all grunn til å tro at den annonsefrie Youtube-utgaven forsvinner om kort tid. Andre nettsteder bør sjekke om de selv håndterer dette på ønsket måte.