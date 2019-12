– Rekordhøyt nivå i Master of Cyber Security

Den 19. november gikk startskuddet for den årlige konkurransen Master of Cyber Security, der man gjennom en rekke delkonkurranser skal kåre Norges råeste sikkerhetsekspert.

I dag starter del 2 av konkurransen, som arrangeres av den ideelle arrangøren bak sikkerhetskonferansen Hackcon, i samarbeid med digi.no, Evry, Pedab, Cyberon og Norsis.

Suhail Mushtaq i HackCon. Foto: Kurt Lekanger

Primus motor for arrangementet, Suhail Mushtaq, forteller til digi.no at nivået i år så langt har vært høyere enn noensinne, og at totalt 374 personer deltok i første runde. Det er en økning på over 20 prosent fra i fjor.

– Per nå er det hele 41 personer, kontra 33 i fjor, som har alt rett! Også de som deltok på finalen i fjor er med og de har fått en sterk konkurranse av mange dyktige folk! forteller Mushtaq.

56 personer (mot 34 i fjor) manglet kun ett spørsmål for å ha alt rett, mens 53 (mot 41 i fjor) manglet rett på to spørsmål.

– Disse tallene er utrolig bra i forhold til tidligere år. Nivået er derfor veldig bra i år og ganske så mye høyere enn i fjor!

Delta i del 2

Del to av konkurransen åpner torsdag 19.12.2019 klokken 10:00.

Premiepotten økes med 10.000 kroner hvert år – og er nå oppe i hele 40.000 kroner! I år deles det ut tre premier: Førsteplassen gir 25.000 kroner, andreplassen 10.000 kroner og tredjeplassen 5.000 kroner.

MCS 2020 vil bestå av tre konkurranser a 25 spørsmål – det vil si 75 spørsmål totalt. Vanskelighetsgraden vil øke i hver konkurranse og vinneren vil bli kåret 13. februar 2020 kl 12:30 på HackCon#15. Her kan du lese mer om konkurransen og konkurransereglene.

Den som vinner konkurransen vil kunne smykke seg med tittelen Master of Cyber Security 2020. Du vil bli testet i disse temaene:

1. Generell sikkerhet – tester allmennkunnskapene og samfunnsperspektivet

2. Informasjonssikkerhet - sikkerhet på teknisk nivå

3. Personellsikkerhet - sikkerhet på menneskelig nivå

4. Fysisk sikkerhet - sikkerhet på fysisk nivå

5. Administrativ sikkerhet – sikkerhet på strategisk nivå (styring, standarder, jus etc)

Lykke til!