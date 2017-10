Rekordresultat for Samsung

Det er snaut 80 milliarder kroner. Etterspørselen etter elektrogigantens minnebrikker øker, og salget av mobiltelefoner har tatt seg opp etter at modellen Galaxy Note 7 ble tilbakekalt for ett år siden.

Rekordoverskudd

Kvartalsresultatet på 9,8 milliarder dollar er det høyeste i selskapets historie. Forrige rekord ble satt i andre kvartal.

Selskapet selv beskriver tallene som en «samlet stabil prestasjon».

Nyheten kommer kun to uker etter at styrelederen i Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun, meddelte at han trekker seg fra selskapet i mars.

65 år gamle Kwon har vært Samsungs ansikt utad i fraværet av Lee Jae-yong, arvingen til Samsung-gruppen. Lee ble dømt til fem års fengsel for bestikkelser i forbindelse med korrupsjonsskandalen som felte Sør-Koreas president Park Geun-hye tidligere i år.