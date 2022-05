Man skal lete lenge etter en norsk IT-startup som er verdt én milliard dollar etter å ha vært operative i fem år. Det har Remarkable klart med sitt skrivebrett.

I fjor omsatte selskapet for 2,7 milliarder kroner. Det var en vekst på 120 prosent fra året før. Årsresultatet ble på 158 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på hele 309 prosent fra 2020.

Dette gjør at selskapet fyller definisjonen til en unicorn – en enhjørning: en privateid startup som er verdsatt til én milliard dollar, nesten ti milliarder kroner. I tillegg til den fenomenale veksten har de fått inn en gruppe internasjonale investorer som har hevet verdien på selskapet.

– Det at vi nå har solgt over én million eksemplarer av Remarkable 1 og 2 og har fått status som enhjørning, er milepæler som viser at dette dekker et reelt behov som mange har og hjelper folk med å oppnå bedre fokus i arbeidshverdagen sin, sier gründer og administrerende direktør Magnus Haug Wanberg.

Få har opplevd en så stor suksess for en idé som gründer og administrerende direktør Magnus Haug Wanberg i Remarkable. Foto: Remarkable

Slike milliardtall er noe vi ser i oljeindustrien, men det er ikke noe vi forbinder med et selskap som lager skrivebrett. I hvert fall ikke et norsk selskap. Remarkable har klart det utrolige å bli markedsleder i verden på sitt område. Det er mange selskaper, inklusive store og kjente, som har prøvd å lansere konkurrerende produkter, men uten særlig hell.

Selskapet var nylig på Financial Times’ liste over Europas raskest voksende selskaper.

Best på fokus

– Vi ønsker all konkurranse velkommen. Men jeg tror den unike arbeidsflyten vi har etablert, med å skrive på brettet og lagre i skyen, sammen med appene som viser innholdet på PC-er og andre enheter, er en stor suksessfaktor. Vår filosofi er å levere et fokusverktøy i stedet for et som kan gjøre mange ulike ting, slik som et nettbrett, sier senior PR-rådgiver i Remarkable Christina Andersen.

Rakettvekst

Fra starten i 2017 har selskapet solgt skrivebrett for nærmere fem milliarder kroner. Det var det nye Remarkable 2-brettet som for alvor fikk fart på omsetningen.

Selskapet har nå rundt 300 ansatte, og de er i ferd med å rekruttere 40 nye ansatte.

Det de ikke vil snakke om, er hva slags produkter de jobber med. De har neppe tenkt å la Remarkable 2 bli det siste.

– Det jeg kan si, er at vi har mange spennende planer for hvordan vi skal hjelpe folk til å tenke bedre, sier hun.