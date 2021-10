Remarkable utvider programvaretilbudet

For dem som selger produkter i form av maskinvare er pengene tjent når kunden går ut av butikken. Det er jo flott når produktene selger i bøtter og spann slik som det norske skrivebrettet Remarkable. De har klart å etablere som seg som de som leder denne utviklingen i verden. Kombinasjonen av et syltynt skrivebrett og en app som overfører alt til appen på en PC, et nettbrett eller en mobil, er særdeles effektiv. Det har vi grundig egen erfaring for. Vi kunne ikke ha jobbet så effektivt, og hatt så mye orden på notatene, uten Remarkable.

Recurring revenue

Hemmeligheten for både kundekontakt og en fast inntektsstrøm heter recurring revenue, eller gjentakende inntekter på norsk. Et godt eksempel er Spotify og Netflix hvor du betaler månedlig for tilgang til en tjeneste. Og de selger ikke maskinvare en gang.

Nå går Remarkable i gang med sin modell for recurring revenue. De lanserer Connect og Connect Lite som er deres nye abonnementstjenester. Før har jo alle som har kjøpt Remarkable fått gratis tilgang til nettskyen deres hvor alle notater og dokumenter har blitt lagret og synkronisert begge veier. De som har kjøpt skrivebrettet før i går får den nye tjenesten gratis. For nye kunder blir det ikke like billig fra nå av. De kan fortsatt bruke nettskyen til å lagre og synkronisere innhold, men begrenset til 50 dager fra dokumentet ble produsert. Det vil nok gjøre at mange vil bite tennene sammen og abonnere.

Koster

Nye brukere får tilgang til den nye abonnementstjenesten, men de må betale 79 kroner i måneden. Eller 49 kroner om de velger den litt mer begrensede Lite-tjenesten. Dette er det samme tilbudet som har vært gratis til nå, men Remarkable har krydret Connect med nye muligheter som skal få lommeboka til å sitte litt løsere. Og mye mer kommer, lover de.

Fra gratis til 79 kroner: Gratistilbudet er så begrenset at de fleste vil nok velge å abonnere på en av de to Connect-tjenestene. Foto: Remarkable

Lover mye mer til Connect-kunder

Selskapet skal nå for alvor jobbe med utvikling av ny programvare slik som integrasjon av Google Drive og Dropbox, gjenkjenning av håndskrift, deling av Remarkable-skjermen, sending av notater og dokumenter på e-post som, PDF-, PNG- eller SVG-filer.

Med skjermdeling kan du bruke brettet som en whiteboard, eller for dem som husker langt tilbake, når man skrev på plastfilmer som ble projisert opp på et lerret.

Du kan også lagre nettsider på brettet som senere bruk og du kan kommentere dem med pennen.

Tilfredshetsgaranti

Kjøper du et skrivebrett med Connect-plan får du også en 100 dages tilfredshetsgaranti. Skulle du ikke være fornøyd får du igjen alle pengene utenom det du har brukt på abonnementet. Da må du i så fall påberope deg den norske angreretten innen 14 dager. Da vil alt blir refundert. Beholder du brettet vil då få 36 måneders garanti som inkluderer alt tilleggsutstyret.

Lite-versjonen av Connect er bare selve nettskytjenesten med ubegrenset lagring av filer.

Billigere

Selv om Connect er dyrt, sukrer Remarkable prispillen ved å tilby rabatt til nye kunder. Når du kjøper et nytt Remarkable 2 skrivebrett får du 1000 kroner avslag på brettet. I tillegg får du 300 kroner avslag på Marker Plus og 200 kroner avslag på Book Folio.