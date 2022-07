Det var i januar at Utrykningspolitiet i Sør-Norge la ut et bilde på Snapchat av en person mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bildet var tatt under blodprøvetaking på legevakten, og vedkommende var avbildet fra brystet og ned. Politiet skrev i tillegg om vedkommendes historikk med politiet.

Politiet fikk raskt kritikk for at personen var mulig å identifisere, blant annet ettersom klær og sko var synlige.

Spesialenheten for politisaker åpnet etterforskning av saken, men henla saken i mars. Nå har altså Riksadvokaten kommet til samme konklusjon.

Riksadvokaten konkluderer med at polititjenestepersonen som publiserte bildet, objektivt sett brøt taushetsplikten – og at forsøket på anonymisering ikke var tilstrekkelig – men at kravet til subjektiv skyld ikke er oppfylt.

– Slik saken er opplyst, er det ikke grunnlag for å trekke i tvil tjenestepersonens forklaring om at hun ikke trodde bildet av mistenkte var identifiserende. Publiseringen kan etter en samlet vurdering heller ikke karakteriseres som grovt uaktsom. Forholdet henlegges derfor som intet straffbart forhold anses bevist, skriver Riksadvokaten.