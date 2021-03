Riksrevisjonen sjekker Akson. Nå skal de se på all konsulentbruk i E-helsedirektoratet

Riksrevisjonen startet i oktober en gransking av konsulentbruken i forprosjektet til Akson, etter at Aftenposten i fjor sommer avslørte at en gruppe konsulenter fra PWC var sentrale i utformingen av e-helsedirektoratets store IT-prosjekt, som skal gi alle fastleger, legevakter og helsejournaler et felles journalsystem.

Nå sier ansvarlig ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen til avisen at hele direktoratets praksis for anskaffelse av konsulenttjenester skal granskes.

Digranes sier de har utvidet undersøkelsen på grunn av egne funn. Riksrevisjonen reviderer direktoratets regnskap hvert år. Denne gangen fant de noe de burde se nærmere på, men hva funnene konkret dreier seg om, vil han ikke si noe om før undersøkelsen blir offentliggjort.

I granskingen vil Riksrevisjonen se på ulike prosjekter, men de vil ikke si hvilke anskaffelser som vil bli trukket frem.

Digranes sier til Aftenposten at Riksrevisjonen hele tiden vært åpne for at det kunne bli aktuelt å utvide omfanget av undersøkelsene rundt konsulentbruken.

I november i fjor sluttet Christine Bergland som direktør for direktoratet for e-helse. Ny toppleder for direktoratet er ikke ansatt ennå, men når det skjer vil Akson-prosjektet bli en av de viktigste sakene for den nye lederen å ta tak i.