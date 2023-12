Riksrevisjonen skal se på revisjonen av NSM på nytt

– Så fort vi fikk kjennskap til denne saken i går, satt vi oss ned for å gå gjennom den revisjonen som er gjort av NSM. Vi ser på regnskapene på nytt, sier kommunikasjonssjef Siri Bentserud Wingerei til NRK.

Også NTB får opplysningen bekreftet. Fredag gikk Sofie Nystrøm av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi de hadde tatt opp lån i forbindelse med leie av nye kontorlokaler. NSM hadde ikke lov til å ta opp lånene, ifølge Justisdepartementet.

I 2022 hadde de tatt opp et privat lån på 100 millioner. Wingerei sier at Riksrevisjonen tar sikte på å uttale seg ytterligere om saken når kvalitetssikringen er ferdig. Til NTB opplyser hun at det ikke er kjent når dette vil skje.

– Vi jobber med dette så raskt vi kan, sier Wingerei.

De er også i tett kontakt med Justisdepartementet for å få oversikt over alle fakta.

Til sammen har NSM tatt opp eksterne private lån på 200 millioner kroner. Deler av lånet hadde en rente på nesten 10 prosent. Lørdag kommenterte statsministeren saken for første gang, og hvor han ga sin fulle tillit til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). NSM ligger under Mehls ansvarsområde.