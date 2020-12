Rocky Linux stiger opp av «asken» etter CentOS Linux

Riktignok er CentOS Linux langt fra dødt ennå, men det skal ikke lenger utgis i sin nåværende form (for abonnenter), og mange ser seg nå om etter alternativer. Rocky Linux kan bli et slikt alternativ, i alle fall for dem som ikke har det altfor travelt.

Det dreier seg om en helt ny Linux-distribusjon. Prosjektet ble først kjent etter at CentOS-planene ble kunngjort tidligere denne uken.

Det er ingen hvem som helst som står bak Rocky Linux. Grunnleggeren er Gregory Kurtzer, som også var også var den ene av grunnleggerne av CentOS mer enn 15 år siden. Medgründer var nå avdøde Rocky McGaugh, som det nye prosjektet er oppkalt etter.

Bug-kompatibelt

Rocky Linux skal bli et fellesskapsdrevet operativsystem for virksomheter, designet til å være «100% bug-for-bug compatible with Enterprise Linux». I praksis det samme som CentOS Linux har vært fram til nå.

Det betyr at versjoner av Rocky Linux vil baseres på tilsvarende av Red Hat Enterprise Linux (RHEL) og først gis ut etter at RHEL-versjonene har blitt gitt ut.

Det aller meste av RHEL er åpen kildekode og kan brukes av alle andre til å lage alternative løsninger.

Hvor kjapt Rocky Linux kan bli tilgjengelig, er for tidlig å si. En britisk deltaker i prosjektet, Hayden Young, sier til The Register at det i beste fall vil lanseres mot slutten av første kvartal av 2021. En mer pessimistisk prognose kan bety lansering til sommeren.

– Vi vil definitivt ha noe klart i god tid før utgangen av 2021, sier Young. Det er da supporttiden for CentOS Linux 8 går ut.