Rødt vil kreve stans av Helseplattformen

I dag er det styremøte i Helse Midt-Norge. Møtet skal ta stilling til videre utviklingen av det digitale journalsystemet Helseplattformen.

Rødt ønsker en stans av videre utrullingen av Helseplattformen til sykehusene i Helse Møre og Romsdal og Helse nord-Trøndelag.

– Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer, sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger, sier Rødts representant Seher Aydar i helse- og omsorgskomiteen.

Aydar kommer til å fremme forslag om stans inn i behandlingen av stadsbudsjettet hvis ikke Helse Midt selv stanser utrullingen av Helseplattformen.

Nesten ni av ti leger ved St. Olavs hospital i Trondheim mener pasientsikkerheten er truet på grunn av problemene med journalsystemet, skriver NRK.

– Det er tydelig at Kjerkol ikke kommer til å ta tak i dette, så hvis ikke styret i Helse Midt nå tar de blinkende varsellampene på alvor og drar i nødbremsen, må Stortinget gripe inn. Ingen flere sykehus må tvinges til å ta i bruk dette før problemene er løst, sier Aydar.