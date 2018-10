Nito er bekymret for at forskriftene til den nye Sikkerhetsloven innebærer at Forsvaret ikke kan ha Nato–informasjon i sine IT–systemer i fremtiden. Fagforeningen mener de nye forskriftene legger opp til at hver enkelt virksomhet selv skal få definere hva slags IKT–sikkerhetsnivå som er godt nok.