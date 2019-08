Russisk cyberkrimgruppe rulles opp av politiet

Flere hackergrupper antas å bli støttet av russiske myndigheter, men det finnes også uavhengige, russiske cyberkrimgrupper som primært har som mål å tjene penger på den ulovlige virksomheten. Ofte er denne virksomheten rettet mot russiske innbyggere.

Denne uken har det blitt kjent at russisk politi har arrestert ett eller flere medlemmer av en gruppe som kalles for TipTop. Én person skal allerede ha blitt dømt til to års fengsel. Flere skal være under etterforskning.

Ifølge ZDNet antas det at gruppen har infisert mer enn 800.000 Android-mobiler siden 2015.

Banktrojaner

Gruppen skal ha leid tilgang til banktrojaner som har blitt tilbudt i ulike undergrunnsfora. Disse har så blitt integrert i blant annet falske bankapper til Android. Disse har blitt markedsført gjennom nettannonser og tredjeparts applikasjonsmarkedsplasser.

Virksomheten skal ha gitt TipTop-gruppen en daglig inntekt på mellom 100.000 og 700.000 rubler (13.600 til 95.000 kroner).

Kunne lese SMS-meldinger

Sikkerhetsselskapet Group-IB, som har hjulpet det russiske politiet med å rulle opp virksomheten til TipTop, omtaler TipTop som en av de største og farligste hackergruppene i Russland.

Gruppen har siden 2015 benytter flere kjente typer skadevare som blant annet har kunnet fange opp og lese SMS, samt ta opp telefonsamtaler. En av de mest brukte er Hqwar, som ifølge Kaspersky Lab er særlig mye brukt mot russiske ofre.

Videoen nedenfor skal være fra en arrestasjon det dømte gruppemedlemmet. Dette ble gjort i mai i år.