Russisk domstol stenger Metas virksomhet i landet

FSB ønsket Metas virksomhet stengt fordi selskapet «jobber mot russiske interesser».

Domstolen vurderte en tiltale om å erklære Meta, eierselskapet til Facebook, Instagram og WhatsApp, som en «ekstremistisk organisasjon».

– Virksomheten til Meta er rettet mot Russland og dets væpnede styrker, sa FSBs talsperson Igor Kovalevskij til retten, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Russland har siden invasjonen av Ukraina 24. februar blokkert tilgangen til både Facebook og Instagram i tillegg til Twitter.

10. mars opplyste Meta at plattformene ville tillate Facebook- og Instagram-brukere i enkelte land å oppfordre til vold mot russiske soldater, såframt det handler om invasjonen av Ukraina.

I retten sa en representant for Meta at selskapet nå hadde endret retningslinjene og at selskapet anså «russofobi og oppfordringer til vold mot russiske borgere som uakseptable».