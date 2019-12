Russisk razzia mot Nginx

Politiet gikk torsdag til aksjon mot kontorlokalene til Nginx i Moskva. Det ble tatt beslag i utstyr og flere ansatte ble pågrepet, melder Zdnet.

Nginx er verdens mest utbredte webserver. Programvaren og selskapet med samme navn har russisk opphav, men ble solgt til den amerikanske nettverkskjempen F5 Networks for nærmere 6 milliarder kroner i våres.

Under ransakelsen skal de to medgründerne Igor Sysoev og Maxim Konovalov ha blitt arrestert og satt i varetekt. Sysoev skapte Nginx tidlig på 2000-tallet og utga programvaren under en fri lisens i 2004.

Nginx Inc. ble grunnlagt som et amerikansk selskap med hovedkontor i San Francisco i 2009. De har avdelinger i mange land verden over, inkludert i Russlands hovedstad.

Påstand om brudd på opphavsrett

Bakgrunn for aksjonen oppgis å være et søksmål fra Rambler Group, eierselskapet bak rambler.ru og en av Russlands største søkemotorer og nettportaler, med påstander om fullt eierskap til Nginx-programvaren.

Det er fra tidligere kjent at Igor Sysoev var ansatt i Rambler som systemadministrator mens han utviklet Nginx. Ifølge politiets ransakelsesordre, som ble lekket på Twitter men senere fjernet, hevder selskapet at de derfor er rettmessige eiere av prosjektet.

Igor har selv aldri lagt skjul på Nginx ble skapt samtidig med at han var ansatt i Rambler. I et intervju fra 2012 hevder han imidlertid at webserveren ble laget på fritiden, helt uten foretakets kjennskap.

Første nettsted som fra 2003 tok produktet i bruk skal ha vært den estiske datingsiden Rate.ee, som fortsatt eksisterer. Året etter skal også Rambler ha tatt i bruk programvaren i en fototjeneste.

F5 Networks bekrefter at det har vært en politiaksjon mot Nginx sine lokaler i Moskva, men utover det har de foreløpig ingen kommentarer, skriver Zdnet.

Tall fra Netcraft viser at Nginx i dag har nærmere 38 prosent markedsandel og dermed er verdens klart mest brukte webserver. Apache har en andel på drøyt 24 prosent.