Russisk sikkerhetstjeneste kaller Telegram en trussel

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) kaller den populære meldingstjenesten Telegram en trussel mot landets sikkerhet.

Telegram benyttes av millioner av mennesker i Russland, også av soldater ved fronten i Ukraina. Det har gjentatte ganger satt soldaters liv i fare, ifølge FSB.

Ifølge FSB foreligger det «pålitelig informasjon» om at ukrainsk etterretning og ukrainske styrker er i stand til å hente informasjon fra Telegram og «på svært kort tid bruke den til militære formål».

Frykter forbud

For mange russere er Telegram den viktigste måten å få uavhengig informasjon på. Nå fryktes det at meldingstjenesten skal bli forbudt.

Den russiske kommunikasjonsmyndigheten Roskomnadzor anklager Telegram for å bryte russisk lov, blant annet ved ikke å slette det som er stemplet som ulovlig innhold.

Telegram anklages også for ikke i tilstrekkelig grad å slå ned på svindlere og kriminelle som misbruker tjenesten.

Begrenset hastigheten

Som følge av dette begrenset myndighetene tidligere i år hastigheten på meldingstjenesten, til protester fra blant andre Telegrams grunnlegger Pavel Durov. Han har levd i eksil i en årrekke.

– Russland begrenser tilgangen til Telegram i et forsøk på å tvinge sine innbyggere til å bytte til en statskontrollert app, skrev Durov tidligere i måneden.

Overvåkingsverktøy

Durov viser til at russiske myndigheter har utviklet en ny meldingstjeneste, Max, som er ment å erstatte Telegram, Whatsapp og andre tjenester.

Han og andre kritikere mener Max er et overvåkingsverktøy som bare formidler sensurert innhold og propaganda.

Før krigen i Ukraina prøvde russiske myndigheter å forby Telegram, men opphevet forbudet i 2020 da de ikke lykkes med å blokkere tilgangen.