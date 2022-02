En russisk tenåring er dømt til fem års fengsel for angivelig å ha planlagt å sprenge en virtuell kopi av FSBs hovedkvarter, bygget i dataspillet «Minecraft».

Tenåringen er dømt etter Russlands terrorlovgivning. Han var siktet for «opptrening til terroristaktivitet», sier menneskerettighetsadvokat Pavel Chikov til Telegram.

Den domfelte ble arrestert sammen med to andre tenåringer i 2020, siktet for å ha spredt flygeblader til støtte for en matematiker med anarkistiske politiske holdninger.

Politiet beslagla telefonene deres og fant en meldingslogg der de tre planla hvordan de skulle sprenge en FSB-bygning de hadde bygget i Minecraft. Ifølge etterforskere hadde tenåringene også lært seg å lage eksplosiver og øvde seg ved å detonere dem i forlatte bygninger. De to andre ble løslatt etter å ha samarbeidet med politiet.

Tenåringen nektet straffskyld og uttalte siste dag i retten at han ville gå i fengsel med god samvittighet, i visshet om at han ikke hadde gjort noe galt.

– For siste gang i denne retten vil jeg si: Jeg er ikke en terrorist, sa han.