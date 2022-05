Russiske CPU-selskaper nektes å bruke Arm-teknologi

Den britiske regjeringen innførte i forrige uke sanksjoner mot ytterligere 63 russiske virksomheter, inkludert selskapene Baikal Electronics and MCST (Moscow Center of SPARC Technologies). Dette er de to mest kjente prosessorprodusentene i Russland.

De økonomiske sanksjonene innebærer blant annet at britiske virksomheter ikke får handle med de russiske virksomhetene som står på sanksjonslisten. Dermed kan ikke britiske Arm fortsette å lisensiere prosessorteknologiene sine til de aktuelle selskapene.

Ifølge Bleeping Computer benytter Baikal og MCST Arm-teknologi i en rekke produkter, blant annet i flere av Elbrus-prosessorene.

Liten hjelp i piratkopiering

Russiske myndigheter har tidligere oppgitt at de vil legalisere piratkopiering for å kompensere for sanksjonene. Dette kan også inkludere teknologien fra Arm, men vil trolig ikke hjelpe de russiske selskapene i noen særlig grad.

Den russiske brikkeproduksjonskapasiteten og -teknologien er begrenset, så brikkene til de nevnte selskapene lages i stor grad av sørkoreanske eller taiwanske halvlederprodusenter, og disse kommer ikke til å krenke opphavsretten til Arm for å produsere prosessorer på vegne av de russiske leverandørene.

Russland har lenge ønsket å gjøre landet mer uavhengig av vestlig teknologi, noe produktene til Baikal og MCST skulle bidra med.

Planer om egenproduksjon

Det finnes russiske planer om å få i gang russisk brikkeproduksjon. Den mest nærliggende i tid skal svære produksjon med 90 nanometers prosessteknologi mot slutten av året. Vestlige prosessorer var basert på slik teknologi rundt 2005.

Planene omfatter også 28 nanometers prosessteknologi, men dette ventes først å bli klart i 2030. Dette avhenger dog av at Russland greier å utvikle avanserte lasere og annet produksjonsutstyr, eller at det kommer lettelser i sanksjonene innen den tid. For slike lasere er i stor grad berørt av sanksjonene i dag.

Dersom ikke Russland greier å få på plass en viss innenlands brikkeproduksjon ganske raskt, vil landet trolig gå tom for prosessorer og andre databrikker relativt snart. Dette kan blant annet ramme den russiske våpenindustrien. Moderne, avanserte våpen – som droner – er avhengige av databrikker.

Kinesiske selskaper trekker seg ut

Enkelte har antydet at Russland kan henvende seg til Kina i stedet. Selv om Kina ikke er med på sanksjonene mot Russland, skal det være flere av de store kinesiske teknologiselskapene som i det stille har trukket seg ut av Russland. Dette skriver Wall Street Journal. Lenovo og Xiaomi nevnes som eksempler på dette.

Årsaken er at i alle fall USA har truet med å straffe kinesiske selskaper som omgår sanksjonene, for eksempel å stoppe tilgangen på prosessorbrikker. Siden USA og resten av Vesten er langt viktigere markeder for mange av de kinesiske selskapene enn det Russland er, er valget trolig enkelt.