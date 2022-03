Russlands statsminister Mikhail Mishustin opplyste i går at president Putin hadde signert et dekret med tiltak som skal støtte Russlands IT-industri. Det skriver den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.

Alle IT-selskaper i landet vil være fritatt for tilsyn fra russiske tilsynsmyndigheter og fra å betale inntektsskatt i tre år. Selskapene vil også få tilbud om det som omtales som «fortrinnsrettslige lån» til en rente som ikke skal overstige 3 prosent.

Det er en særdeles lav rente i Russland, der sentralbanken nylig hevet styringsrenta fra 9,5 til 20 prosent i et forsøk på å begrense virkningene av de mange sanksjonene mot landets finanssektor.

Også de ansatte i IT-bedriftene får goder hvis dekretet fra Putin står seg. De vil kunne få boliglån (det er ikke oppgitt om rentebetingelsene er de samme som for bedriftslånene) og få utsatt militærtjenesten så lenge de jobber for et russisk IT-selskap.

Skattefordelene skal også utvides til å gjelde utviklere av mobilapplikasjoner og virksomheter som er involvert i implementering, installasjon og testing av innenlandske løsninger.