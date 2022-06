Russland opphever dom mot Tor-prosjektet: – Fantastiske nyheter for digitale rettigheter

En russisk domstol opphever en dom som førte til blokkering av Tor-prosjektets hjemmeside i Russland. Tor-prosjektet står bak Tor-nettleseren som gir brukerne mulighet for å gå på nettet anonymt via såkalt «onion routing». Avgjørelsen skjer som et ledd i at det 26. mai skal være et nytt rettsmøte om blokkeringen.

Det skriver Vice.

– Med saksbehandlingen til en ny rettssak annulleres avgjørelsen (hovedkravet) delvis, skriver en lokal rett i den russiske byen Saratov ifølge Vice.

Den russiske etaten Roskomnadzor, som står for overvåkning av kommunikasjon, informasjon og massemedier i Russland, beskyldte i desember i fjor Tor-prosjektet for å legge til rette for ulovlig innhold, noe som førte til blokkeringen av Tor-nettleseren.

– Beslutningen om å oppheve blokkeringen mot hjemmesiden vår er fantastiske nyheter for digitale rettigheter og friheten til å bruke Tor i Russland. Dette viktige resultatet ville ikke være mulig uten Roskomsvobodas pro bono-støtte, men kampen er ikke ferdig, sier Tor-prosjektet til Vice med henvisning til den russiske organisasjonen Roskomsvoboda, som kjemper for innbyggeres digitale rettigheter.

Det er usikkert hvilken betydning rettssaken får for russiske brukeres mulighet for å bruke selve Tor-nettleseren, men «flere mennesker kan kanskje få adgang til opplysninger og ressurser om hvordan man fortsetter å være anonym på nettet».