Russland øvde på elektronisk krigføring – slo ut GPS-dekningen i Finnmark

– Vi har informasjon som viser at russiske EKom-avdelinger var deployert i øvingsområdet nær Norge, sa etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag i Oslo Militære Samfund, ifølge Aftenposten.

– Vi tror disse avdelingene sto bak bortfallet av GPS-signaler over norsk territorium, sa han.

Piloter i Widerøe og SAS var de første som oppdaget at noe var alvorlig galt i luftrommet over det østlige Finnmark i fjor høst. GPS-signalene falt ut i det flyene passerte 2.000–3.000 meters høyde. Under dette nivået merket man ingenting til GPS-svikten.

Leste du denne? Falske GPS-signaler narret navigasjonsutstyret til flere titalls skip

Hemmeligholdt

Jammingen av GPS-nettet i Finnmark startet 7. september 2017, og ble først hemmeligholdt av norske myndigheter, ifølge avisen som viser til dekningen NRK og Aldrimer.no gjorde av hendelsen. Siden jammingen mest sannsynlig skjedde under en øvelse, er det en mulighet at russerne ikke primært hadde til hensikt å slå ut GPS-signalene på norsk side av grensen. Det kan ha skjedd i forbindelse med at de elektroniske våpnene ble brukt mot egne styrker.

– Russland har satset betydelig på elektronisk krigføring over flere år, og de har høy kompetanse og stor kapasitet til å forstyrre elektromagnetiske signaler, sa Haga Lunde.

Les også: NATO frykter elektronisk krigføring. Russland skal ha utviklet evne til å slå ut mobilnett

Forsvaret øver denne uken

GPS-jamming, eller tilsiktet forstyrrelse av GPS-signaler, er ikke noe det russiske militæravdelinger er alene om å øve på. Også det Forsvaret i Norge gjør dette. Denne uken, i forbindelse med militærøvelsen «Joint Reindeer 2018» i Indre Troms, utføres det i perioder og innenfor visse områder jamming av GPS-signaler. Dette opplyser Forsvaret i en pressemelding. Nordlys har intervjuet en talsmann fra Hæren om konsekvensene av dette.

Les også: Noen hacker smart­mobilene til NATO-soldater i Øst-Europa