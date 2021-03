Russland skal strupe Twitter-farten

Det russiske tele-, IT- og massemedietilsynet, Roskomnadzor, kunngjorde i dag (på russisk) at det vil straffe Twitter for ikke å slette en rekke poster som inneholder ulovlig innhold. Ifølge tilsynet dreier det seg blant annet om innhold som oppmuntrer mindreårige til å begå selvmord eller som inneholder seksuelle overgrep mot barn eller informasjon relatert til bruk av rusmidler.

Fra 2017 til nå skal det være 3168 tilfeller av materiale som Twitter har nektet å slette, til tross for gjentatte forespørsler fra Roskomnadzor.

Det mest oppsiktsvekkende ved dette, er det varslede straffetiltaket.

Russiske myndigheter vil nemlig gjøre Twitter tregt, det vil si strupe nettverkshastigheten for Twitter-innhold. I særlig grad vil dette berøre bilder og videoer. Tilsynet skriver at dette vil berøre alle mobilenheter og halvparten av alle stasjonære enheter.

Roskomnadzor oppgir at dette gjøres for å beskytte russiske innbyggere.

Sår tvil om muligheten

Ifølge The Moscow Times er dette trolig første gang at russiske myndigheter tar i bruk et slikt tiltak, men også at det foreløpig er uklart hvordan det skal gjennomføres. Flere personer som er intervjuet i saken, mener at Russland ikke har de tekniske virkemidlene som skal til for å gjøre dette på en effektiv måte.

– I Kina, hvor hele internettinfrastrukturen er designet for blokkering, er de likevel ikke veldig flinke til det. I dette tilfellet er det vanskelig å ta denne uttalelsen om nedsatt fart og andre sanksjoner, alvorlig, sier Leonid Kovachich, en teknologianalytiker ved Carnegie Moscow Center, til The Moscow Times.

Saksøker også Facebook, Google, Telegram og Tiktok

Enkelte mener samtidig at begrunnelsen for å innføre dette tiltaket, bare er et skalkeskjul for det egentlige formålet, nemlig å begrense bruken av sosiale medier som de russiske myndighetene i liten grad kan kontrollere. Twitter er en populær plattform for flere av Vladimir Putins kritikere, inkludert Aleksej Navalnij.

Mandag ble det kjent at russiske myndigheter har gått til søksmål mot fem tjenesteleverandører, Facebook, Google, Telegram, Tiktok og Twitter, for ikke å slette innlegg som oppmuntrer barn til å delta i ulovlige protester. Det er Reuters som skriver dette, basert på en melding fra det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Blir selskapene funnet skyldige, må de betale bøter.

– Bare begynnelsen

– Det gir mening fra ståstedet til myndighetene å presse Twitter først. Tjenesten er relativt liten, men hyperpolitisert i Russland, sier Mikhail Klimarev, administrerende direktør i russiske Internet Protection Society, til The Moscow Times.

Han mener Twitters framtid i Russland avhenger av hvordan selskapets toppsjef, Jack Dorsey, nå reagerer, men regner med at Twitter kommer til å bøye seg for Kreml.

– Dette er bare begynnelsen. Facebook og Google står for tur. De sender et sterkt signal. Selvfølgelig kan russiske brukere fortsatt bruke VPN-tjenester, en dette er begynnelsen på en ny innstramming, mener Klimarev.