Russland vil ha fysisk tilgang til 13 internett-giganter

Innen 1. januar 2022 må 13 relativt store aktører på internett, de fleste av dem svært kjente, opprette autoriserte representasjonskontorer i Russland. Gjør de ikke det, risikerer de i verste fall å bli utestengt fra landet. Det skriver Reuters denne uken.

Andre, mildere straffetiltak kan være restriksjoner knyttet til annonsering, datainnsamling og pengeoverføring.

Også svenske Spotify

Reuters lister bare opp noen av selskapene som vil bli berørt av dette, men The Register har funnet den komplette listen. Den består stor sett av amerikanske selskaper, men også enkelte fra andre land:

Apple, Google, Meta Platforms (Facebook, etc.) Twitter, Tiktok, Telegram Messenger, Zoom Video Communications, Likeme (Likee), Viber Media, Discord, Pinterest, Twitch Interactive og Spotify. Sistnevnte er svensk. Flere av selskapene har kontor i Russland allerede.

Ifølge Roskomnadzor, det russiske teletilsynet, kommer det nye kravet etter innføringen av en ny, føderal lov som trådte i kraft i sommer. Den krever at alle utenlandske selskaper som har mer enn en halv million daglige russiske brukere, må være representert i Russland. De må også opprette egne kontoer på det offisielle nettstedet til Roskomnadzor, samt tilby et webbasert skjema for tilbakemeldinger fra russiske brukere.

Rimelige krav?

Kravene i seg selv er ikke spesielt oppsiktsvekkende eller urimelige, dersom det primære målet med dem er å forbedre forbrukernes muligheter til å få kontakt med selskapene. Men The Register viser til ferske rapporter om at russiske myndigheter bruker tilstedeværelsen til blant annet Apple og Google til å utøve politisk sensur.

I september i år valgte både Apple og Google å fjerne appen til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj etter å ha blitt utsatt for press fra russiske myndigheter. Det startet med rettskjennelser om å fjerne appen, men ved Googles kontor i Moskva skal det deretter ha møtt opp bevæpnede menn som ble værende i lokalene i flere timer og som skal ha krevd at selskapet føyet seg.

I tillegg til dette skal flere av de ansatte ved Googles russiske kontor ha mottatt trusler om personlig straffeforfølging dersom ikke arbeidsgiveren lystret.

Kan bli umulig å oppfylle

The Register mener at slike hendelser kan gjøre det vanskeligere for de utenlandske foretakene å rekruttere og beholde ansatte. For selskapene som ennå ikke er representert i Russland, kan det i så fall bli vanskelig å få åpnet noe russisk kontor. Dermed kan de russiske myndighetene komme med sine sanksjoner, noe The Register mener kan være hele poenget med øvelsen.

Når de vestlige alternativene får svekkede muligheter til å konkurrere i det russiske markedet, eventuelt blir blokkert helt, vil dette gjøre det enklere for å de tilsvarende russiske tjenestene å konkurrere. Samtidig er disse lokale selskapene enklere for de russiske myndighetene å kontrollere.