– Det er en overdrivelse å si at norsk IKT-næring er verdensledende. Eller at den er helt i topp av næringer i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til forsamlingen på IKT Norges juleseminar.

Isaksen var nøktern i sine uttalelser da han onsdag omtalte eksporttallene for IT-næringen – en størrelse man ikke har kunnet kartlegge ordentlig før nå, på grunn av Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin kategorisering av eksportartikler.

IT-næringen er først og fremst kjent som en næring som effektiviserer og hjelper andre næringer – ikke som en eksportnæring i seg selv. Tallene går langt i å bekrefte dette.

17,3 milliarder

Norsk IT-næring eksporterte for cirka 17.3 milliarder kroner i fjor, ifølge SSB. Et høyt tall i seg selv. Så høyt at de fleste av oss ikke helt forstår det. Så la oss sette det i perspektiv:

17,3 milliarder kroner tilsvarer 47,4 millioner kroner om dagen, eller snaut to millioner kroner i timen.

Kulturbudsjettet til Staten er på rundt 14 milliarder kroner i år.

Anskaffelsesverdien til de nye F-35-flyene er 71.5 milliarder kroner.

Inntektene fra all eksport til utlandet var på 1,2 billioner kroner i fjor.

Det siste punktet er viktig. For selv om tallet er høyt, utgjør norsk IT-eksport bare en brøkdel av den norske eksporten totalt. Spesielt med tanke på hvor mange som jobber i bransjen – rundt 150 000 mennesker, og spesielt med tanke på de skyhøye lønningene. Tallet er basert på digi.no sine anslag, som igjen er basert på regnskapstall for IT-bedrifter og spørreundersøkelser.

– Dess mer vi gir til IT, dess rikere blir Norge

– Men det har vært en utrolig utvikling, følger Røe Isaksen opp.

For selv om IT-eksporten i dag bare utgjør rundt halvannen prosent av totaleksporten, har vi all grunn til å tro at denne prosenten vil øke fremover. IT-bedrifter har en langt høyere forventet vekst enn andre næringer. I tillegg er det en av de mest produktive næringene.

– Dess mer ressurser vi kaster inn i IT-næringen, dess rikere blir Norge, forklarer Sveinung Fjose, partner i Menon Economics.

Da er det kanskje rart å se at Norges andel av den globale IT-eksporten har gått fra 0,8 prosent til 0,4 prosent. Dette skyldes ikke lav vekst i Norge, men snarere at den har vært enda høyere i utlandet, og særlig i Asia.