Så mye energi sluker dataforbruket ditt

Når du skriver en e-post, bruker et program for å jobbe eller strømmer Netflix på sofaen hjemme, henter du stadig oftere data fra et såkalt hyperskala-datasenter som i stadig større grad erstatter mindre, lokale datasentre. Men selv om disse sentrene – som gjerne drives av Google, Amazon og Microsoft – ofte vil være plassert langt fra deg, viser ny forskning at de store skybaserte datasentrene er vesentlig mer energieffektive enn små lokale datasentre.