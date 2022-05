Saksøker Google for inkognito-modus: – Privat-søk er ikke privat

Påtalemyndigheten i Texas, representert ved aktor Ken Paxton, saksøker Google fordi de mener Googles private nettlesing ikke er privat.

Det skriver Computerworld, basert på en sak fra Reuters.

– Samler inn personlige data

Google samler inn data om brukere til tross for at de bruker inkognitomodus, noe som er misvisende ifølge Ken Paxton.

Anklagen er blant annet at Google tilbyr privat nettlesing, som kan inkludere å «se svært personlige nettsider som kan indikere for eksempel deres medisinske historie, politiske overbevisninger eller seksuelle legning. Eller kanskje de (brukerne, red.) rett og slett vil kjøpe en overraskelsesgave uten at mottakeren blir tipset av en mengde målrettede annonser.»

– I virkeligheten samler Google på misvisende måte en rekke personlige data selv når en bruker har aktivert inkognitomodus, fortsetter det.

Avviser

Google avviser påstandene og uttaler at de er «basert på unøyaktige påstander og utdaterte påstander om innstillingene våre. Vi har alltid bygget inn personvernfunksjoner i produktene våre og levert robuste kontroller for posisjonsdata».

Artikkelen ble først publisert på Version2.