Privat surfemodus er et yndet valg for folk som er opptatt av personvern og sporing på nettet, men funksjonen er også gjenstand for kritikk. Ikke minst har dette vært tilfellet for verdens mest brukte nettleser, Chrome, som nå har en del å svare for når det gjelder privatmodusen.

Det pågår for tiden et omfattende gruppesøksmål mot Google på bakgrunn av det som hevdes å være manglende eller feilaktig informasjon om privatmodusen i Chrome – den såkalte «incognito»-modusen.

Kritiseres av egne

I den forbindelse har det nå dukket opp nye beviser i saken i form av interne e-poster som avslører at selv Googles egne ansatte har en høne å plukke med Chromes privatmodus. Daily Mail og Bloomberg rapporterte om saken.

En av e-postene ble sendt av Googles markedssjef Lorraine Twohill til selskapets toppsjef Sundar Pichai i fjor.

– Gjør incognito-modusen ordentlig privat. Vi er begrenset i hvor mye vi kan markedsføre incognito fordi den ikke er ordentlig privat, som krever veldig vagt språk som nesten er mer skadelig, het det i e-posten.

Andre e-poster avslører at ansatte til og med drar vitser om privatmodusen i Chrome. Én ansatt sammenlignet modusen med en figur ved navn Guy Incognito fra den kjente animasjonsserien The Simpsons. Figuren er, med unntak av en tynn bart, identisk med hovedpersonen Homer Simpson – en analogi til den tynne forkledningen som incognito-modusen angivelig tilbyr.

Kan ende med giganterstatning

En annen e-post foreslår at Google dropper spion-ikonet som dukker opp når privatmodusen aktiveres, da dette bidrar til å villede brukere.

E-postene skal brukes som beviser i saken mot Google som nå pågår. En dommer må ta stilling til om saken skal fortsette gjennom rettssystemet . Om det skjer kan Google ende opp med å måtte betale erstatning på opptil 1000 dollar per overtredelse, ifølge Bloomberg.

Siden søksmålet er reist på vegne av flere millioner brukere kan den totale erstatningssummen dermed ble meget høy, og trolig ende opp på flere milliarder kroner.

Bakgrunnen for søksmålet mot Google er at selskapet beskyldes for å ikke ha opplyst overfor brukerne at datainnsamling finner sted selv om man benytter den private surfemodusen.

Google selv har hele tiden avvist beskyldningene som er rettet mot dem, og har flere ganger påpekt at modusen gir tydelig informasjon om hva den er ment å gjøre.

Sier modusen ikke betyr usynlig

– Vi benekter disse påstandene på det sterkeste og vil forsvare oss kraftig mot dem. Inkognito-modusen i Chrome gir deg valget å surfe på internett uten at aktiviteten din blir lagret i nettleseren eller enheten. Som vi tydelig opplyser hver gang du åpner en ny inkognito-fane, kan nettsider samle inn informasjon om surfeaktiviteten din, sa Google i en tidligere kommentar.

Selskapet har også tidligere påpekt at «inkognito» ikke betyr «usynlig», og at brukerens aktivitet kan være synlig for nettsider man besøker, og for analyse- og annonsetjenester fra tredjeparter som brukes av nettsidene.

Når man åpnet et inkognito-vindu opplyses det at Chrome ikke vil samle inn surfedata, informasjonskapsler eller informasjon man fyller ut i skjemaer. Samtidig informeres det i klare ordelag at aktiviteten fremdeles vil være synlig for nettsider man besøker, internettilbyderen og potensielt andre aktører som arbeidsgiveren eller skolen.