Samsung blir en seriøs utfordrer i PC-markedet

For et års tid siden lanserte Samsung PCer i Norge. Flotte PCer, men dyre og kanskje litt halvhjertet markedsført. Pussig nok hadde ingen av dem trådløst bredbånd, noe vi burde forvente av en stor mobilprodusent som Samsung.

Nå har selskapet sett at PC-salget har eksplodert og at de er lite til stede i det voksende markedet. Det gjør de noe med. Prisene er lavere og spesifikasjonene egnet til å bekymre de tradisjonelle PC-produsentene. Her har de virkelig hentet ekspertisen fra mobilproduksjonen for å imponere.

I fjor kom det modeller fra 14 000 kromer og oppover. Nå kryper de billigste under 7 000 kroner. Sortimentet er blitt bredere og selv toppmodellen Galaxy Book Pro 360, rettet mot forretningsmarkedet, koster «bare» 17 990 selv om spesifikasjonene er virkelig imponerende.

Tynn: Galaxy Book Pro360 er bare 11,5 mm tykk og veier 1,04 kg.. Foto: Samsung

Pro-modellene

Forretningsmodellene Galaxy Book Pro og Galaxy Book Pro 360 har det til felles at de har en AMOLED-skjerm. Ikke LCD der i gården. For å begynne med den dyreste så har den en 13,3 tommer skjerm med 1920x1080 oppløsning. Den er berøringsfølsom, og du kan tegne på skjermen med penn. Alle de nye proffmodellene har 11. generasjon Intel prosessorer. De dyreste har selvfølgelig i7 prosessor komplettert med 16 GB Ram og 512 GB arbeidsminne. Alle de nye Samsung-PCene har et MicroSD-spor som gir en rimelig utvidelse av arbeidsminnet med opptil 512 GB til.

Galaxy Book Pro360

Syltynn: Galaxy Book Pro i 15 tommers utgave er bare 11,7 mm tykk. Det er det ikke mange konkurrenter som kan utfordre. Ikke vekten heller på 1,95 kg. 13 tommeren veier bare 0,88 kg. Foto: Samsung

Toppmodellen av de nye PCene er Galaxy Book Pro360 med 13,3 tommers skjerm. Den har imponerende utrustning, men det som imponerer mest er vekten, tykkelsen og batteristørrelsen. Her kommer nok mobilkunnskapen godt med. Modellen veier bare 1,04 kg. Det er ikke unikt i seg selv, men når vi ser at den innenfor denne vekten har et 63 Wh batteri. Da svinger det. Spesielt nå tykkelsen bare er på 11,9 mm.

Pennbasert: Galaxy Book Pro360 kan vrenges helt rundt og brukes som nettbrett som du kan skive på med penn. Foto: Samsung

Den har en Thunderbolt 4 port, to USB-C og en 3,5 mm analog lydport. Den har også et nano SIM-spor og et 5G-modem. Det at vi nå begynner å se 5G i PCer er i seg selv en spennende utvikling.

Galaxy Book Pro360 kommer også i en 15,6 tommers utgave uten at vekten øker mer enn til 1,39 kg. Her er også batteriet vokst til 68 Wh. Den har riktignok ikke SIM-spor, emn koster en tusenlapp mindre.

Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro likner mye på 360 modellene, men her kan ikke skjermen vris helt rundt, og AMOLED-skjermene er ikke berøringsfølsomme. Det har en liten positiv effekt på lysstyrken fordi det blir litt mindre lyset skal igjennom og da øker maks-lysstyrken fra 360 til 400 Nits.

13,3 tommeren har ellers den samme spesifikasjonen som 360-modellen, men fås bare med 4G-modem. Til gjengjeld er den priset til 15 990 kroner. Mest imponerende er at den er bare 11,2 mm tykk og veier 0,88 kg! Det kommer også utgaver med en 15,6 tommer skjerm. Her veier 15,6 tommeren, også med AMOLED-skjerm, bare 1,05 kg. Det må være rekord. Alle disse utgavene har også fått en full HDMI-port i tillegg.

Alle proffmodellene får en ny knøttliten lader som bare er litt større og litt tyngre (167g) enn en mobillader. Den kan gi fra seg 65 watt. De har også lagt fingeravtrykkleseren i powerknappen. Begge disse innovasjonene minner sterkt om det Huawei har hatt på sine PCer i flere år.

Mobilkontakt

Forbruker: Galaxy Book 15, med 15,6 tommer skjerm til under 7000 kroner viser at Samsung har droppet PC-prisene Foto: Samsung

Når vi først er inne på Huawei har Samsung også skjønt at PCer og mobiler må snakke sammen. Her kan du jobbe på mobilen direkte fra en speilet app på PCen. Du kan sende meldinger og til og med snakke via PCen. Dette er en funksjon som ligger i Windows og kan brukes på alle mobiler og PC-er, men Samsung har skudd litt på dette og sørget for at man kan ha fem apper oppe samtidig som kan betjenes fra PC-en. Det er også blitt mye lettere å sende bilder og andre filer frem og tilbake med Samsungs QuickShare som bruker en kombinasjon av Bluetooth og WiFi direct.

Forbrukermodeller

Nå kommer også forbrukermodeller. Galaxy Book er en 15,6 tommer fra ørlite under 7 000 kroner, riktignok med en i3-prosessor. Da får du heller ikke en AMOLED-skjerm, men en Full HD LCD-skjerm. Prisen har selvfølgelig noen konsekvenser. Galaxy Book er halvkiloen tyngre enn Pro-modellen til tross for at den har et større batteri. Her er det et batteri på mer moderate 54 Wh. På portsiden finner man to USB-C-porter, to USB-A, en HDMI-port og selvfølgelig en 3,5 mm analog lydport. Og faktisk et MicroSD-spor her også. Noen utgaver kan også fås med nano-SIM og 4G-modem. Vi finner også den samme startknappen med fingeravtrykkleser.