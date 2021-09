Dette er student-PC-ene vi anbefaler

Man lever ikke fett som student, men samtidig er dyrt utstyr som laptop helt nødvendig for de aller fleste. Vi har tidligere tipset om hvordan du kan gjøre et varp, og hva du bør tenke på, og her kommer våre konkrete anbefalinger for 2021.

PC: Under 7000 kroner

En student-PC i denne prisklassen bør ha minst 8 GB arbeidsminne og minimum 256 GB lagringsplass. I tillegg bør den ha en grei ytelse og ikke for høy vekt. Vi mener også at skjermen bør være av IPS-typen og at PC-en ikke bør ha mange eller store mangler når det gjelder konstruksjon eller funksjoner. Noen kompromisser må vi imidlertid kunne godta, gitt at prisen er riktig.

Lenovo IdeaPad 3 14IML05

Lenovo IdeaPad 3 14IML05

Lenovo IdeaPad 3 14IML05: Kr 3995.

Ikke verdens heftigste maskin, men det bør man heller ikke forvente til den prisen. For pengene får du en student-PC med en firekjernet prosessor med bra ytelse. Vekten er greie 1,5 kilo, så denne klarer du å slepe med deg hele dagen også. Batteritid på ni timer er også bra for prisen, og med en 14" IPS-skjerm med FullHD-oppløsning (1920 x 1080 piksler) er også det visuelle greit i orden.

Noen ulemper er det imidlertid. Designet er gammelt og traust, og maskinen er bygget i plast, med brede kanter rundt skjermen. Denne bør du dermed behandle pent. Den mangler RJ45-plugg for kablet nett, og USB-C har den heller ikke. Du må også nøye deg med 8 GB arbeidsminne og 256 GB lagring. Innebygget SD-kortleser har den imidlertid, sammen med tre stykk USB-A, hvorav en er USB2 og to er USB 3.2. Er budsjettet ditt på 4000 og ikke et øre mer, er dette et greit valg, men har du mulighet til å gå opp i pris, vil du sannsynligvis tjene på det.

Acer Swift 1

Acer Swift 1

Acer Swift 1: Kr 5990.

Et annet bra alternativ, men til en del mer penger. Denne har gått som en jo-jo i pris i hele sin levetid, så om du venter litt til den er på tilbud, kan du få den for kr 5290. Ved ikke mindre enn ni ulike anledninger har den vært på tilbud for den prisen.

Denne har en litt mindre kraftig prosessor enn IdeaPad'n nevnt over, men til gjengjeld har den dobbelt så stor lagringsplass og en litt lavere vekt (1,3 kilo). Den store fordelen er imidlertid batteritiden, som er oppgitt til hele 17 timer. I tillegg får du her en USB-C-port.

Lenovo IdeaPad 3 14ALC6

Lenovo IdeaPad 3 14ALC6: Kr 5997.

Dette er en oppgradert variant av den første vi nevnte, og med is i magen og litt flaks kan du kanskje få den for femtusenlappen. Den har i alle fall vært solgt for det før, i siste halvdel av juni 2021.

Lenovo IdeaPad 3 14ALC6

Har du pengene, vil vi anbefale at du ser på denne fremfor dens billigere fetter. For de ekstra pengene får du her USB-C, bedre design og en betraktelig bedre prosessor. CPU-en i denne er en Ryzen 55500U, som stiller med seks kjerner og innebygget Radeon-grafikk, som vil duge til lett spilling.

Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book S: Kr 6997.

Er det lav vekt som er din greie, er det vanskelig å gjøre bedre kjøp enn denne for under 7000 kroner. Den veier under kiloen og har en skjerm på 13,3". Skjermen er kanskje litt i minste laget for enkelte, men noe må man ofre for å få en PC til en vekt som er under en kartong appelsinjuice.

Samsungs bidrag stiller med en 10. generasjon Intel Core i5 L16G7 prosessor som har noe så uvanlig som fem kjerner. Den stiller dessuten med 8 GB arbeidsminne og 512 GB lagringsplass. Batteritiden er oppgitt til 20 timer, og om så er at du likevel skulle få behov for å lade den i løpet av dagen, kan du gjøre det via en av PC-ens to USB-C-porter. Dermed kan du lade den med mobilladeren din, hvis du har en som duger, og du trenger ikke ha med deg to ladere.

PC: 7000 til 10 000 kroner

En student-PC til denne prisen bør være lettere enn de billigere maskinene og stille med minimum 16 GB arbeidsminne. Lagringsplassen bør være minst 500 GB, og PC-en bør ha en god skjerm og et godt utvalg inn- og utganger.

Acer Swift 3

Acer Swift 3

Acer Swift 3: Kr 7995.

Acer stiller her ikke med den beste PC-en i prisklassen, men sannsynligvis den som kan tilby mest for pengene. Batteritiden er oppgitt til 18 timer, og på de fleste måter har den alt en student trenger. Den har bra ytelse, kan utvides til 32 GB arbeidsminne (om du mot formodning skulle trenge det) og har en 14" FullHD-skjerm. Med Intel Xe-grafikk kan du også spille enkle eller eldre spill om du skulle ønske det.

Vekten er heller ikke høyere enn at du fint takler å bære den rundt fra forelesning til lesesal og tilbake: 1,2 kilo burde ikke skremme noen. Designet er imidlertid en smule «traust», og vi skulle helst ønske at den hadde mer enn bare én USB-C-port. En minnekortleser glimrer også med sitt fravær, men til denne prisen er den likevel et godt kjøp.

Asus ZenBook 13 OLED

Asus ZenBook 13 OLED

Asus ZenBook 13 OLED: Kr 9990.

Denne koster noe mer enn den billigste i sin gruppe, men gir til gjengjeld mer av det du vil ha mer av – og mindre av det du ikke vil ha. Vekt, for eksempel. 1,14 kilo er matchvekten, men likevel er oppgitt batteritid hele 16 timer.

Den største fordelen med denne PC-en er dens 13,3" FullHD-skjerm av OLED-typen. Det gjør den både lysere og lekrere å se på enn det meste annet i prisgruppen. Som om ikke det var nok, stiller den med en åttekjerners AMD Ryzen 75700U-prosessor og to stk USB-C-porter. Og ja, den kan lades via USB-C, etter sigende med «hvilken som helst USB-C-lader». Dessverre er den kun utstyrt med én enkelt USB-A, og de 16 GB med inkludert arbeidsminne er loddet fast og kan dermed ikke oppgraderes, men disse punktene er også det eneste negative vi fant.

PC til over 10.000 kroner

Må du over 10.000 kroner er det vanskeligere å rettferdiggjøre prisen ut fra rene spesifikasjoner. Med mindre du har spesielle krav til maskinvare eller byggekvalitet, kan du som oftest finne en like bra student-PC til under ti tusenlapper.

Det kan selvsagt være omstendigheter, ønsker eller systemkrav som gjør at du må gå opp i pris, men da bør du passe litt på. Det er selvsagt ikke noe galt i å kjøpe en dyrere PC, men sannsynligvis er det ikke nødvendig.

Da vil vi heller foreslå at du legger noen kroner i litt tilleggsutstyr:

Ekstra skjerm

Når du arbeider med tekst, grafikk og data som skal forstås og bearbeides, er det ofte litt trangt med en liten laptop-skjerm, og vi vil derfor foreslå at du ser på hva du må ut med for en ekstra skjerm du kan ha hjemme på hybelen. Dette gjelder spesielt dersom du i tillegg bruker PC-en din som underholdningssentral og ser film, TV-serier eller spiller på den.

Noe konkret forslag til skjerm går vi ikke inn på her – det finnes nemlig et utall av dem, med alle slags mulige størrelser, prisklasser og spesifikasjoner. Uansett ditt budsjett og behov vil vi anbefale at du først og fremst ser på skjermer med IPS-panel, da de har bedre fargegjengivelse og innsynsvinkel enn eldre teknologi. OLED er selvsagt også bra, men kan være dyrere og vanskeligere å finne for en fornuftig pris.

Mus

Pekeplate er vel og bra på forelesninger og lesesaler, men det er ganske knotete å bruke i lengden. Ikke bare det, men kvaliteten kan også variere stort fra maskin til maskin – spesielt på budsjettmodeller.

En ekstra mus trenger ikke koste mye, men vi anbefaler at du spanderer på deg noe som kan kalles skikkelig vare. En dårlig mus kan fort gå deg på nervene i beste fall – eller i verste fall gi deg problemer med sener og ledd.

Her er noen forslag, kjapt oppsummert:

Logitech G305: Kr 277. Svært bra trådløs spillmus til en billig penge. Lav vekt og lang batteritid fra ett enkelt AA-batteri trekker opp.

Logitech MX Master 3: Kr 799. Smådyr trådløs kontormus fra Logitech, men den er også svært bra. Kan brukes på nesten alle overflater, og har du ikke en ledig USB-port, kan den også funke via blåtann.

Logitech MX Master 2S: Kr 599. Forrige versjon av MX Master er ennå i salg, og fremdeles er det en svært kapabel kontormus med stort sett de samme egenskapene, men til noen kroner mindre.

Logitech G603 Lightspeed: Kr 449. Spillmus som er tyngre enn lillebroren G305, men bruker to AA-batterier som i strømsparingsmodus kan vare i opptil halvannet år med vanlig bruk.

Ekstern harddisk

Ekte menn tar ikke backup, men de gråter mye, sies det. Kort og godt, sørg for å ta backup av filene dine. Du har ganske enkelt ikke lyst til å oppleve å miste data uten å ha en sikkerhetskopi, enten det nå skyldes whiskysøl i laptopen eller at katten tråkker på delete-tasten. Ja, undertegnede har opplevd begge deler.

De fleste trenger ikke en stor ekstern harddisk til backup: En terabyte eller to holder for de fleste. Tenk imidlertid over hvordan du skal bruke den. Hvis den bare skal stå hjemme og ikke være med deg på kolletivtransport, kafé eller studiested, trenger du ikke kjøpe noe spesielt beskyttet. Harddisker tåler imidlertid en kjapp tur i gulvet heller dårlig, så skal du ha den med deg på daglig basis, bør du ser på en SSD-basert sak.

Forslag:

Seagate Expansion Plus Portable 2 TB: Kr 649. Grei, liten, ekstern harddisk med bra kapasitet. Finnes også i 1 TB og 4 TB, som er henholdsvis litt billigere og dyrere.

LaCie Rugged Mini 2TB USB-C: Kr 1080. Tåler mer, men koster også mer. Her betaler du omtrent det samme for 2 TB som andre skal ha for 4 TB. Populær modell blant fotografer på farten.

Western Digital My Passport Go 1TB: Kr 1236. Grei ekstern SSD som er blant de rimeligste av sorten. Ikke spesiell på noe annet vis.

Samsung T7 1TB: Kr 1549. Mer moderne, ekstern SSD som også er kjapp.

Corsair Flash Voyager GTX: Kr 666-3276. Dette er egentlig en stor minnepinne som har ytelse som en SSD. Likevel er den mindre enn en tradisjonell ekstern harddisk, selv en liten en. Styggrask er den også, og den fås i 128, 256, 512 og 1024 GB.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »