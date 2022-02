Den nye flaggskipmobil-serien – trolig Galaxy S22 – som selskapet formelt skal avduke under et arrangement den 9. februar, vil delvis vil bestå av plastmaterialer som er lagd av fiskegarn som har blitt kastet, opplyste Samsung i helgen.

I en pressemelding skriver selskapet at 640.000 tonn med fiskegarn blir forlatt og kastet hvert år. Det nevnes spesifikt spøkelsesgarn, men også mikroplast og annet som forurenser havene og potensielt ødelegger økosystem.

Samsung skriver at det å samle inn og gjenbruke disse garnene er et første avgjørende skrittet for blant annet å rense havene.

Det som er mer uklart, er om at de resirkulerte fiskegarnene som Samsungs nye Galaxy-produkter er basert på, faktisk er spøkelsesgarn, eller om det bare dreier seg om garn som uansett har blitt levert til resirkulering av ansvarsbevisste fiskere.

Samsung er ikke den eneste elektronikkprodusenten som tilbyr produkter delvis basert på resirkulert plast fra sjøen. Microsoft lanserte i fjor en mus basert på plast som skal være samlet opp fra hav og vannveier – Microsoft Ocean Plastic Mouse.