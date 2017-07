Samsung detroniserer Intel som brikkeleverandør

For første gang på 24 år er ikke Intel lenger verdens største leverandør av databrikker, målt i omsetning. Dette skriver SamMobile, som har sammenlignet kvartalsrapportene til Intel og Samsung for forrige kvartal.

Selv om Intel leverte det beste andrekvartalet i selskapets historie, målt i omsetning, er ikke den samlede omsetningen til selskapet lenger større enn omsetningen til Samsungs halvledervirksomhet.

Intel omsatte i forrige kvartal for 14,8 milliarder dollar. Samsungs halvledervirksomhet omsatte for 17,58 billioner won, noe som tilsvarer 15,6 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor hadde Samsungs halvledervirksomhet en omsetning på 12,0 billioner won, 10,6 milliarder dollar. Sa omsatte Intel for 13,5 milliarder dollar.

Sterk etterspørsel, høye priser

Ifølge Samsung skyldes veksten primært sterk etterspørsel etter DRAM-brikker med høy tetthet, SSD-er for servere og smartmobiler med minst 64 gigabyte flashminne. I tillegg skal bransjen være preget av begrenset tilgang på komponenter, noe som betyr fordelaktige priser for leverandørene.

Totalt omsatte Samsung for 61 billioner won i forrige kvartal. Dette tilsvarer nesten 430 milliarder kroner. Dette er 19,7 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Resultatet endte med et overskudd på 14,07 billioner won – 98,8 milliarder kroner, opp fra 8,17 billioner won i samme kvartal i fjor.

